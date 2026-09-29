"Нова пошта" такого не має: "Укрпошта" зробила безкоштовною популярну послугу

Навіть у головного конкурента ця послуга платна

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"Укрпошта" на весь жовтень зробила переадресацію посилок безкоштовною — навіть, якщо відправлення вже у відділенні. Поштовий оператор також покращив свій застосунок Укрпошта 2.0.

Про це повідомив гендиректор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський. Ще одне важливе нововведення — можливість оплати посилок в застосунку "Укрпошта 2.0". Тепер клієнти можуть сплатити за посилку онлайн та провести у відділенні менше часу.

"А розуміючи, як важко зараз може бути потрапити в деякі відділення під час тривог, Укрпошта робить переадресацію посилок безкоштовно на весь жовтень. І не лише поки посилка прямує до відділення, а навіть коли вона вже там, але вам незручно її отримати й потрібно переадресувати. Ви зможете безкоштовно зробити це в застосунку", — йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що у "Новій пошті" послуга переадресації посилок доступна давно. Проте вона є безкоштовною, коли відправлення ще в дорозі. Переадресація посилки, яка вже доставлена у відділення коштує 50 гривень.

Які функції відтепер доступні у застосунку "Укрпошта 2.0"

оформлення посилки;

оформлення листа;

переадресація;

зміна отримувача;

доручення на отримання посилки чи листа іншій особі (якщо це дозволено відправником);

оплата посилки та післяплати;

оплата митних платежів за міжнародні посилки;

продовження терміну зберігання та оплата продовження (у місті 7 днів, а в селі 14 днів безкоштовного зберігання залишаються).

У планах "Укрпошти" також доставка та оплата посилок у в поштоматах. А також Смілянський анонсував доставку найпопулярніших цукерок — ірисок — у відділення до кінця тижня.

Раніше "Телеграф" розповідав про цукерки з "Укрпошти", які підкорили українців. Що в них особливого.