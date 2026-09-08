Повільніше за "Укрпошту". "Нова пошта" різко збільшила час доставки посилок (фото)

Проте українці чітко розуміють, хто в цьому винний

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"Нова пошта" збільшила розрахунковий час доставки посилок. Раніше у НП попереджали, що можуть доставляти посилки із запізненням через наслідки ворожих ударів по логістичних терміналах поштового оператора.

Посилка кореспондентки "Телеграфа" з Києва до міста Кам'янське Дніпропетровської області йшла шість днів. Раніше посилки доходили за добу.

Українці діляться у мережі своїм досвідом з пересилкою "Новою поштою" останнім часом. Також тиждень НП бере на доставлення посилки з Одеси у Чернівці.

Ще одна українка розповіла, що її посилка "застрягла" у депо Києва. Пишуть, що зараз посилки швидше доходять "Укрпоштою".

У коментарях українці пишуть, що у всіх проблемах з доставленням винна Росія, яка атакує інфраструктуру НП. "Новій пошті" висловлюють підтримку. Ось деякі з коментарів:

Просто подякуємо, за те, що вони доїдуть

Мої теж їдуть довго, але ж на що Ви розраховували, коли в Києві весь минулий тиждень гупало без перестанку. Головне, що доїхало! До Нової пошти претензій нема — тримайтесь!

Чому "Нова пошта" стала довше доставляти посилки

НП завжди була швидкою та надійною. Проте Росія атакує логістичні центри та склади поштового оператора. Через це доводиться переплановувати логістичні маршрути та ручну обробляти відправлення. Тому посилки тепер йдуть довше.

Раніше "Телеграф" розповідав, що "Нова пошта" переходить на децентралізовану модель сортування. Також впроваджуються резервні системи обробки відправлень. Мета нововведень — адаптація логістики до роботи в умовах військових викликів, кращий захист відправлень та підтримка стабільної доставки.