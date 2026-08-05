"Нова пошта" змінила схему доставки посилок: чим це загрожує клієнтам

Ворог атакує логістичні центри та склади

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

"Нова пошта" може доставляти посилки із запізненням. Це пов'язано із наслідками ворожих ударів по логістичних терміналах поштового оператора.

Про це "Телеграфу" розповіли у НП. У компанії пояснили, що затримки у доставленні відправлень можуть бути пов'язані з наслідками ворожих атак на логістичні термінали. Удари впливають на терміни доставки через перепланування логістичних маршрутів та ручну обробку відправлень.

Актуальну інформацію щодо своїх відправлень можна відстежити у мобільному застосунку та на сайті за посиланням https://tracking.novaposhta.ua/#/uk.

Коли можуть відмовити у виплаті за знищену посилку "Нової пошти". Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Скільки поверне "Нова пошта", якщо посилку знищила ворожа ракета

Сума компенсації за посилку, яку було знищено в ході російського удару по "Новій пошті" визначається відповідно до оголошеної цінності відправлення. Мінімальна оголошена цінність становить 1 гривню. Максимальна оголошена цінність для посилок до 30 кг складає 1 млн грн, для відправлень понад 30 кг — 5 млн грн.

Комісія від оголошеної цінності до 500 гривень включена в тариф і додатково не стягується. Якщо оголошена цінність відправлення понад 500 гривень, комісія складає 0,5% від її суми. Наприклад, якщо оголошена цінність 5000 гривень, комісія складе 25 гривень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що гроші за знищені посилки повертають не всім. Кому "Нова пошта" не компенсує вартість відправлення.