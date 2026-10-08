Не придется платить за каждую посылку: как сэкономить на доставках от "Новой почты"

Украинцы рассказывают, что им удается экономить благодаря этой опции

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Компания "Новая почта" предлагает клиентам интересную и выгодную услугу. Подписавшись за 50 гривен в месяц можно получить безлимитную бесплатную доставку посылок по всей Украине.

Об этом пишет пользовательница под ником olga_siderska в социальной сети Threads. По ее словам, цена услуги окупается за одну отправку.

Женщина рассказала, что у компании есть услуга под названием Prom Smart. Она отметила, что активно пользуется ею и очень довольна.

"Народ, а вы знали о такой классной вещи, как Prom Smart? Это когда платишь 50 грн в месяц, и имеешь безлимитную бесплатную доставку на Новой Почте) Так что я активно использую эту опцию. Я сама в шоке", — написала женщина.

Доставка осуществляется как в терминалы, так и в отделение ЧП

Что пишут в комментариях?

Некоторые из пользователей отмечают, что не знали о такой выгодной опции. А некоторые подчеркивают, что это отличный инструмент для сбережения средств на доставках, необходимых им товаров.

"Месяц назад купила. Уже окупилась и не раз";

Комментарии пользователей

"Это окупается одной посылкой";

"Офигеть, я бы уже столько сэкономила… Спасибо";

"Пром и розетка. Постоянно ею пользуюсь, этим преимуществом";

Комментарии пользователей

"Тоже в том месяце подписалась";

"Ооо, я уже почти год пользуюсь. На доставке сэкономлено около двух тысяч";

"Очень выгодная штука, но я покупаю большей частью на розетке";

"Ого";

"Делаю ремонт и каждый день что-то заказываю. Поэтому это топ подписка";

Комментарии пользователей

"Да, тоже пользуюсь";

"Максимально неожиданно для себя ее открыла, хотя особо не пользовалась ни Промом, ни Розеткой. Всем максимально рекомендую";

"Да, это топ, плюс на проме много что дешевле, чем в инстаграм-магазинах", — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка удивила креативом с коробками "Новой почты".