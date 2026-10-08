Не придется платить за каждую посылку: как сэкономить на доставках от "Новой почты"
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Украинцы рассказывают, что им удается экономить благодаря этой опции
Компания "Новая почта" предлагает клиентам интересную и выгодную услугу. Подписавшись за 50 гривен в месяц можно получить безлимитную бесплатную доставку посылок по всей Украине.
Об этом пишет пользовательница под ником olga_siderska в социальной сети Threads. По ее словам, цена услуги окупается за одну отправку.
Женщина рассказала, что у компании есть услуга под названием Prom Smart. Она отметила, что активно пользуется ею и очень довольна.
"Народ, а вы знали о такой классной вещи, как Prom Smart? Это когда платишь 50 грн в месяц, и имеешь безлимитную бесплатную доставку на Новой Почте) Так что я активно использую эту опцию. Я сама в шоке", — написала женщина.
Что пишут в комментариях?
Некоторые из пользователей отмечают, что не знали о такой выгодной опции. А некоторые подчеркивают, что это отличный инструмент для сбережения средств на доставках, необходимых им товаров.
"Месяц назад купила. Уже окупилась и не раз";
"Это окупается одной посылкой";
"Офигеть, я бы уже столько сэкономила… Спасибо";
"Пром и розетка. Постоянно ею пользуюсь, этим преимуществом";
"Тоже в том месяце подписалась";
"Ооо, я уже почти год пользуюсь. На доставке сэкономлено около двух тысяч";
"Очень выгодная штука, но я покупаю большей частью на розетке";
"Ого";
"Делаю ремонт и каждый день что-то заказываю. Поэтому это топ подписка";
"Да, тоже пользуюсь";
"Максимально неожиданно для себя ее открыла, хотя особо не пользовалась ни Промом, ни Розеткой. Всем максимально рекомендую";
"Да, это топ, плюс на проме много что дешевле, чем в инстаграм-магазинах", — пишут в комментариях.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинка удивила креативом с коробками "Новой почты".