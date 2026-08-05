Продукти, квіти, кераміка, станція з людьми: які об'єкти на Київщині атакувала Росія

Одне з підприємств заявило про повне знищення виробничих потужностей і багаторічне відновлення

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В ніч на 5 серпня Росія завдавала ударів по українських складах продуктів, товарів, логістиці та навіть теплицях. В Київській області відомо про 14 загиблих та 22 поранених, в Києві — 1 загиблий та 15 постраждалих. Саме на столицю та область припав основний удар.

За повідомленням моніторингових каналів, цілились в продуктові склади мереж "Фоззі", "Новус", "Сільпо", склад "Розетки", виробництво та будівельний склад "Епіцентру", відділення "Нової пошти", постраждала також "Укрзалізниця" та тепличний квітковий комплекс.

Відділення "Нової пошти" в Києві після удару/ Фото: Київ24

У компанії "Нова пошта" повідомили, що в Києві був знищений сортувальний центр. Загинуло троє людей — два водії партнера-перевізника та один працівник підрядника. Вісім людей отримали травми. В компанії кажуть — росіяни застосували касетні боєприпаси.

"Наразі триває оцінка наслідків ворожої атаки. Нова пошта компенсує клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'яжеться з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування", — йдеться в заяві.

ДСНС на складах інтернет-магазину Rozetka/ ДСНС Київщини

ДСНС Київської області тушать пожежу на складі після прильоту/ ДСНС Київщини

Укрзалізниця повідомила, що біля логістичних центрів на території залізничної платформи виявлено загиблих. Під час комбінованої атаки поїзди не рухались, а робота станцій зупинялась, пасажирів та персонал евакуювали, кажуть в УЗ. Відновлювальні роботи тривають. "Про відновлення руху буде повідомлено додатково", — йдеться в заяві.

Голова Броварської РДА Віталій Бігун повідомив, що на станції Квітнева загинули вісім людей: "Трохи затримався потяг, і люди не встигли на свій останній потяг". За його словами, невідома доля ще трьох людей. Загалом в районі постраждали логістичні компанії на п'яти локаціях. Постраждали також житлові будинки.

Компанія "Епіцентр" вже повідомила про наслідки атаки. В Києві згорів логістичний центр на вулиці Віскозній. Також росіяни завдали удару по виробництву керамічної плитки та логістиці в області. Є загиблий — молодий хлопеціь, співробітник компанії загинув під час удару по логістично-виробничому комплексі в Калинівці. Ще троє людей постраждали.

Наслідки удару по "Епіцентру"/ Фото: facebook.com/epicentrkua

Сгоріло виробництво "Епіцентру"/ Фото: facebook.com/epicentrkua

"Внаслідок прямих ракетних влучань повністю знищено два великі складські комплекси. Ще одна ракета влучила безпосередньо у виробничий майданчик заводу "Epicentr Ceramic Corporation". Потужний вибух зруйнував усі виробничі печі, зробивши подальшу роботу підприємства неможливою", — повідомили в компанії та наголосили — виробництво на заводі "Epicentr Ceramic Corporation" зупиняється та переноситься на два підприємства компанії за кордоном.

Пожежа в "Епіцентрі"/ Фото: facebook.com/epicentrkua

Повне відновлення виробництва потребуватиме щонайменше 1,5 — 2 роки, кажуть в компанії

Раніше "Телеграф" розповідав, що внаслідок атаки Росії повітря в Києві забруднене. В одному з районів стався витік аміаку.