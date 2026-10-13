"Монополію" можна не купувати: українців здивували незвичайні монети (фото)

Такі гроші ви навряд чи бачили

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У соцмережі Threads активно обговорюють незвичайні пластикові монети з Придністров’я. Вони помітно відрізняються від звичних металевих грошей не лише матеріалом, а й формою, через що користувачі почали жартувати про їхнє призначення.

Фото незвичайних грошей опублікував один з користувачів Threads. Українці не змогли залишити таку знахідку без уваги: у коментарях монети порівняли з фішками з сухариків та медіатором.

"Бачили монети Придністров'я??? Вони пластикові! Як фішки з якоїсь настолки!", — написав автор публікації.

Публікація в Threads

Які монети використовують у Придністров’ї

У 2014 році в Придністров’ї ввели в обіг незвичайні пластикові монети номіналом 1, 3, 5 і 10 рублів. Їх виготовили з композитного полімерного матеріалу, а кожен номінал отримав власні форму та колір.

На монетах зображені історичні діячі Російської імперії: Олександр Суворов, Франц де Волан, Петро Румянцев-Задунайський і Катерина II.

Пластикові монети

Що пишуть українці у Threads

У коментарях користувачі соцмережі вигадують їм альтернативні способи використання.

"Такі легше в пачку сухариків кидати для розіграшів".

"О, певно, з них настолку зібрати дешевше, ніж "Монополію" купити".

Коментарі з Threads

Знайшлися й ті, хто побачив у незвичайних грошах музичний аксесуар:

"Хочу такий медіатор, у кого є?"

Коментар з Threads

"Бо рублі то мають і бути лише фішками з гри".

Коментар з Threads

"Фото з обшуку в придністровського корупціонера".

Коментар з Threads

"Я такі в дитинстві в пачках чіпсів та сухариків збирала".

Коментар з Threads

У коментарях пояснили, навіщо потрібні пластикові монети

Втім, не всі сприйняли незвичайні гроші лише як привід для жартів. Одна з користувачок звернула увагу на їхню практичність і пояснила, що така форма може полегшувати розрахунки людям із порушеннями зору.

"Ці гроші були зроблені для людей з поганим зором, щоб вони мали можливість розраховуватись самостійно. До речі, дуже зручно, кожна індивідуальна", — написала вона.

Користувачка також порівняла пластикові монети з металевими, наголосивши на зручності перших під час розрахунків:

"Металеві важкі, і в них немає номіналів "3", "5", "10". Людині з обмеженими можливостями скільки треба нарахувати копійок, щоб розрахуватися на 20–30 рублів? А з пластиковими набагато зручніше".

Коментарі з Threads

Раніше "Телеграф" розповідав, де українські банкноти продають у рази дорожче від номіналу.