Купюри 10–200 євро вилучаються з обігу: як безкоштовно їх обміняти

Пошкоджені банкноти можна замінити

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Банкноти номіналом 10, 20, 50, 100 та 200 євро заміняють. А якщо ці купюри пошкоджені, то вони не обов’язково втрачають свою цінність — їх можна безоплатно обміняти.

Обміну підлягають пошкоджені банкноти будь-якого номіналу — від 10 до 200 євро. Головна умова — має зберегтися понад половина купюри. Якщо частини не вистачає, власнику потрібно довести, що вона була випадково знищена або пошкоджена, як написали в "Сronista".

Замінити можуть банкноти зі слідами зносу, розривами, плямами чи зміною кольору. Однак із купюрами, які були пошкоджені спеціальними протиугінними системами, ситуація складніша. Такі пристрої можуть залишати на грошах чорнило або інші речовини, після чого банкнота стає непридатною для використання.

У Банку Іспанії радять не приймати купюри з незвичними написами, змінами кольору або слідами від чорнила. Якщо така банкнота вже опинилася у вас, її можна передати до банку для перевірки.

Обмін пошкоджених євро є безоплатними. Звернутися можна безпосередньо до Банку Іспанії або до уповноважених банків, які приймають такі банкноти на оцінку.

Якщо гроші були пошкоджені під час пограбування, може знадобитися копія заяви або поліцейського протоколу. Після перевірки банк визначить, чи підлягає купюра заміні.

Офіційна валюта Євросоюзу буде змінена

ЄЦБ представив 10 фінальних варіантів дизайну нових євро — серії від 5 до 200 євро. Їх об’єднали у дві теми: "Європейська культура і наука" та "Річки й птахи".

Тепер громадяни можуть проголосувати за запропоновані дизайни онлайн. Обговорення триватиме до 21 вересня 2026 року, як повідомили у "Fakt".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, який вигляд матимуть нові євро, що на них зобразять і коли вони можуть з’явитися в обігу.