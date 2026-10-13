"Монополию" можно не покупать: украинцев удивили необычные монеты (фото)

Такие деньги вы вряд ли видели

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В соцсети Threads активно обсуждают необычные пластиковые монеты из Приднестровья. Они заметно отличаются от привычных металлических денег не только материалом, но и формой, поэтому пользователи начали шутить об их назначении.

Фото необычных денег опубликовал один из пользователей Threads. Украинцы не смогли оставить такую находку без внимания: в комментариях монеты сравнили с фишками из сухариков и медиатором.

"Видели монеты Приднестровья??? Они пластиковые! Как фишки из какой-то настольки!", – написал автор публикации.

Публикация в Threads

Какие монеты используют в Приднестровье

В 2014 году в Приднестровье ввели в обращение необычные пластиковые монеты номиналом в 1, 3, 5 и 10 рублей. Их изготовили из композитного полимерного материала, а каждый номинал получил собственную форму и цвет.

На монетах изображены исторические деятели Российской империи: Александр Суворов, Франц де Волан, Петр Румянцев-Задунайский и Екатерина II.

Пластиковые монеты

Что пишут украинцы в Threads

В комментариях пользователи соцсети придумывают им альтернативные способы использования.

"Такие легче в пачку сухариков бросать для розыгрышей".

"О, наверное, из них настолку собрать дешевле, чем "Монополию" купить".

Комментарии с Threads

Нашлись и те, кто увидел в необычных деньгах музыкальный аксессуар:

"Хочу такой медиатор, у кого есть?"

Комментарий из Threads

"Ведь рубли должны и быть только фишками из игры".

Комментарий из Threads

"Фото из обыска у приднестровского коррупционера".

Комментарий из Threads

"Я такие в детстве в пачках чипсов и сухариков собирала".

Комментарий из Threads

В комментариях объяснили, зачем нужны пластиковые монеты

Впрочем, не все восприняли необычные деньги только как повод для шуток. Одна из пользователей обратила внимание на их практичность и объяснила, что такая форма может облегчать расчеты людям с нарушениями зрения.

"Эти деньги были сделаны для людей с плохим зрением, чтобы они имели возможность рассчитываться самостоятельно. Кстати, очень удобно, каждая индивидуальная", — написала она.

Пользовательница также сравнила пластиковые монеты с металлическими, отметив удобства первых во время расчетов:

"Металлические тяжелые, и у них нет номиналов "3", "5", "10". Человеку с ограниченными возможностями сколько нужно насчитать копеек, чтобы рассчитаться на 20–30 рублей? А с пластиковыми гораздо удобнее".

Комментарии с Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, где украинские банкноты продают в разы дороже номинала.