1 гривня за 5 євро: де українські банкноти продають у рази дорожче від номіналу

Подія викликала хвилю жартів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Українські купюри, навіть, ті, які вже вивели з обігу (1, 2, 5 гривень) продають на "барахолці" у Німеччині за дуже непоганою ціною. Одна купюра коштує 5 євро (близько 255 гривень).

Про це розповіли у соцмережі Threads. Автор публікації додав фото: гривні на тлі іншого звичного для ринку вживаних речей товару. Продаються купюри 1, 5 та 20 гривень.

Цікаво, що єдина чинна та водночас найбільша банкнота — 20 гривень, за поточним курсом коштує навіть менше одного євро. Зараз вартість 20 гривень становить приблизно 0,39 євро. Тому "бізнес" прибутковий.

У коментарях жартують, що "курс" дуже вигідний: "нарешті гривня піднялась в курсі до євро". Ті, хто має паперові гривні, пропонують продати їх.

Ось деякі з коментарів:

Гривня ще ніколи не почувала себе впевненіше

А самі купити не хочуть? У мене є паперові 1 2 5

В мене з останньої поїздки 800 гривень залишилось, от тепер думаю чи піти на барахолку продати, чи зачекати коли курс ще підніметься

Зазвичай купюри на блошиних ринках купують колекціонери. В цьому випадку те, що банкноти вже вийшли з обігу не мінус, а навіть плюс.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні хочуть повернути паперові 1, 2, 5 та 10 гривень. Які аргументи наводить автор пропозиції.