Нові банкноти євро можуть здивувати: чиї портрети з’являться на купюрах

Один із запропонованих варіантів оформлення нових євро присвячений культурі та європейським цінностям

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Вже незабаром усі банкноти євро змінять. Наразі остаточного рішення щодо нового вигляду купюр не ухвалено, але вже відомо, що у новому дизайні можуть з’явитися портрети видатних діячів науки, мистецтва, музики та літератури.

Докладніше про те, кого обрали для цієї ролі, розповіло видання CaixaBank.

Загалом йдеться про шість номіналів — від 5 до 200 євро, кожен із яких матиме власну тематичну композицію.

Наприклад, для банкноти номіналом 5 євро пропонують тему сценічного мистецтва. На лицьовому боці може з’явитися Марія Каллас — відома оперна співачка, пов’язана з Грецією, яка суттєво вплинула на розвиток опери XX століття. Зворотний бік планують присвятити вуличним артистам, які виступають перед перехожими.

Проєкти дизайну купюр винесли на голосування

Купюра 10 євро може отримати музичну тематику. Її потенційним героєм стане Людвіг ван Бетховен — німецький композитор і піаніст. На звороті можуть зобразити музичний фестиваль із дитячим та молодіжним хором.

На 20-євровій банкноті вшанують науку, школи та бібліотеки. Зокрема, на лицьовій частині пропонують розмістити польсько-французьку науковицю Марію Склодовську-Кюрі. На іншому боці купюри може бути зображена школа або університет, де викладачка працює зі студентами.

Нові гроші поступово вводитимуться в обіг

Банкнота 50 євро може бути присвячена бібліотекам. На її лицьовому боці пропонують портрет Мігеля де Сервантеса — автора роману "Дон Кіхот". Зворотний бік можуть прикрасити сценою з бібліотеки: дорослі читають газети та електронні книжки, а діти намагаються дістати видання з полиці.

Для 100 євро розглядають тему музеїв і виставок. Головним персонажем може стати Леонардо да Вінчі — італійський художник, науковець та винахідник. На зворотному боці планують показати людей різного віку, які розглядають твори мистецтва.

Банкноти будуть доволі яскравими

Серію може завершити банкнота 200 євро, присвячена громадським площам. На лицьовому боці пропонують зобразити Берту фон Зутнер — австро-угорську письменницю та активістку. Зворотний бік може демонструвати міську площу як місце зустрічей, спілкування та суспільного життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, кого із жінок хочуть бачити на українських купюрах.