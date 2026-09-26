В Україні можуть змінити дизайн монет 1 і 2 грн. Коли та навіщо

В НБУ пояснив, чому виникла така ідея

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Національний банк України не буде найближчим часом змінювати дизайн монет номіналом 1 і 2 гривні. Водночас у майбутньому така можливість не виключається, адже до початку повномасштабної війни роботу над цим питанням уже було розпочато.

Про це пише OBOZ.UA із посиланням на заступника голови НБУ Олексія Шабана. Він пояснив, чому свого часу виникла ідея змінити дизайн монет та що завадило продовжити цю роботу.

Чому хотіли змінити монети

За словами Олексія Шабана, причиною розгляду зміни дизайну стали скарги українців на те, що монети дуже схожі.

У зв’язку з цим у НБУ сформували відповідну робочу групу. Також розпочалося обговорення можливих змін у дизайні — однієї з цих монет або обох.

"До нас зверталися й організації, й асоціації людей з інвалідністю… Але, на жаль, повномасштабна війна призупинила цю роботу", — розповів Олексій Шабан.

За словами заступника голови НБУ, після стабілізації ситуації в країні до цього питання можуть повернутися.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують повернути у використання паперові купюри номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Відповідну петицію було опубліковано на офіційному порталі електронних петицій Кабінету Міністрів України 21 вересня 2026 року.

Петиція про повернення паперових купюр номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень

Автор петиції пропонує повернути в обіг паперові гроші дрібних номіналів, залишивши монети як альтернативу. На його думку, банкноти займають менше місця, легші та можуть бути зручнішими для людей похилого віку й громадян із порушеннями зору або моторики.

Щоб Кабінет Міністрів був зобов'язаний розглянути петицію, вона має набрати 25 тисяч підписів. На момент публікації петиція перебуває на етапі збору голосів. Наразі її підтримали 59 осіб, а до завершення збору підписів залишається 86 днів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що робити, якщо до вашого гаманця потрапила бракована купюра.