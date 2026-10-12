Сладкие новинки от Roshen покоряют Threads: чем особенные конфеты и сколько стоят

До Нового года еще далеко, а Roshen уже подготовил сладость.

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В середине осени Roshen неожиданно представил четыре новых вида конфет, которые подготовил к новогодним праздникам. Среди новинок – сладости с шоколадной, арахисовой, клубничной и карамельно-ореховой начинками.

Об этом рассказал пользователь Threads с ником grechka.dm, который попробовал конфеты, поделился впечатлениями об их вкусе и рассказал, сколько они стоят.

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Среди новинок – два вида конфет с кремовой начинкой под белой глазурью, а также два вкуса из линейки Tibi Mix.

Winter Dream – конфета с кремовой шоколадной начинкой, покрытая белой кондитерской глазурью с нежным молочным вкусом.

Winter Dream. Фото: grechka.dm/Threads

100 г сладостей стоит 37,95 грн, а одна конфета обходится примерно в 5,5 грн.

Впрочем, этот вкус блогеру не особо понравился.

"Синяя – не зашла особо. На вкус будто кусок масла", – написал он.

Sparkling Snow имеет кремовую начинку на основе арахисовой пасты и белую кондитерскую глазурь с нежным молочным вкусом.

Sparkling Snow. Фото: grechka.dm/Threads

Цена такая же, как у Winter Dream, – 37,95 грн за 100 г.

"Золотая – понравилась! Нежная конфета со вкусом арахисовой пасты", – поделился пользователь.

Появление новинок вызвало реакцию других пользователей Threads. Некоторые из них обрадовались возвращению знакомых вкусов.

"Ура, они вернули синие. Они уже были в продаже, очень любила их, похожи были на киндер".

Комментарий из Threads

Конфеты в разрезе. Фото: grechka.dm/Threads

Tibi Mix: клубничная панна-котта и карамель-фундук

Еще две новинки представлены в линейке Tibi Mix. Это конфеты в молочном шоколаде с двухслойными начинками двух вкусов: клубничная панна-котта и карамель-фундук.

Стоимость составляет 39,85 грн за 100 г. По подсчетам автора публикации, одна конфета стоит примерно 4 грн.

Tibi Mix. Фото: grechka.dm/Threads

Конфеты в разрезе. Фото: grechka.dm/Threads

Попробовав оба варианта, пользователь отдал предпочтение красной конфете с клубничной начинкой, хотя и счел ее слишком сладкой.

"Красная – клубничная панна-котта. Вкусная, хотя слишком сладкая. Нежный крем, клубничная жидкая начинка и молочный шоколад. Мне лайк. Синяя – карамель-фундук. На вкус середнячок, ничего выдающегося. Еще слаще красной", – написал он.

Своими впечатлениями поделилась и другая пользовательница Threads.

"Красные вкуснее и интереснее (хотя с добавлением фруктового чего-то не очень люблю), но эти прямо неплохие. Синие не очень зашли, какие-то примитивные как по мне. Начинка напомнила мне конфеты с пасхальных мотивов (когда были в форме яичек). Единственное – в клубничные добавили какую-то хрустяшку в начинку", – поделилась она.

Комментарий из Threads

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Roshen после 14 лет споров переименовал известные конфеты.