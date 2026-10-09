Дуже солодкі знижки: в "АТБ" шоколад Roshen втратив у ціні 40 грн на плитці

Поспішайте скористатися пропозицією

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

З 7 до 13 жовтня в мережі супермаркетів "АТБ" діятимуть дуже приємні знижки на десятки товарів. Серед них – шоколад, цукерки та батончики популярних марок. Окремі позиції втратили у ціні аж 40% і продаються зі знижками у 30-40 грн на упаковці.

Докладніше про це читайте у матеріалі: "Ціни впали на майже 50%: список товарів, які можна купити дешевше в "АТБ" цього тижня"

Пористий шоколад Roshen вагою 80 г коштуватиме 38 грн замість 63,80 грн – зі знижкою 40%.

Шоколад Roshen Special 56% (85 г) продаватимуть за 43 грн замість 71,70 грн, а Roshen Bitter 80% (85 г) – за 60 грн замість 100,90 грн. Знижки на ці позиції становлять відповідно 40% і 41%. Шоколад Millennium вагою 100 г коштуватиме 50,50 грн.

Знижки на популярні солодощі

Цукерки "Червоний Мак" торгової марки "Своя лінія" (100 г) коштуватимуть 25,10 грн замість 33,49 грн – на 25% дешевше. Цукерки з чорносливом і горіхом тієї ж марки (100 г) продаватимуть за 30,47 грн замість 40,10 грн, зі знижкою 24%.

Батончики Crackly Crush "Своя Лінія" з арахісом, нугою та карамеллю (102 г) коштуватимуть 16,60 грн замість 23,99 грн – знижка становить 31%.

Серед акційних пропозицій також є печиво Roshen Lovita та кілька позицій власної торгової марки "Своя Лінія". Залежно від виду й упаковки ціни на них становитимуть приблизно 27,90–57 грн.

Нагадаємо, як писав раніше "Телеграф", ціни в "АТБ" різко пішли вниз: ковбаса та курятина подешевшали на десятки гривень.