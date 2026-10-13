Помните их такими? Как изменились магазины "АТБ" за 30 лет (фото)
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Первые магазины открылись в Днепре в далеком 1993 году, но название было совсем другим
За три десятилетия "АТБ" выросла из шести небольших гастрономов в Днепре в сеть супермаркетов. В первых магазинах были отделы и прилавки: покупатели не выбирали товары сами.
Современный формат начал складываться лишь в 2001 году, когда открылись первые супермаркеты. Об этом сообщает "Телеграф".
Первые магазины "АТБ" в Днепре
Компания начала работать в рознице в 1993 году. Первые торговые точки назывались "Клён", "Каштан", "Тополь", "Ясень", "Калина" и "Берёзка". Позже названия упростили до "Продукты", а магазинам присвоили номера.
Это были небольшие гастрономы с отделами и прилавками. От современных супермаркетов их отличал сам способ покупки: товары выдавали покупателям через прилавок.
От гастрономов к супермаркетам
К концу 1990-х в Днепре работали уже около трёх десятков торговых точек. В июле 1999 года на их основе создали компанию "АТБ-Маркет". Её название образовано от слов "АгроТехБизнес".
Супермаркеты "АТБ" начали открывать в 2001 году. Покупки стали устроены иначе: вместо небольших гастрономов с прилавками появились магазины, где посетители сами выбирали продукты с полок.
Новый дизайн и кассы самообслуживания
В 2016 году в Днепре открылся первый магазин "АТБ" с чёрным дизайном. С него начался эксперимент с новым форматом торговых точек. Изменилось и оборудование магазинов. В точках с новым дизайном начали устанавливать кассы самообслуживания нового формата.
Как выглядят современные супермаркеты "АТБ"
Отметим, летом 2026 года компания "АТБ" начала развивать новый формат магазинов. К уже привычным покупателям "черным", "синим" и "зеленым" (работают в Днепре и Запорожье) магазинам добавился еще один вариант — "серый". Главные отличия от крупных магазинов сети – меньшая торговая площадь и новое цветовое решение: в дизайне преобладают светло-серые тона.
Напомним, иногда в "АТБ" случается воровство. Чаще всего посетители пытаются незаметно вынести без оплаты разную мелочь.