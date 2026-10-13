Помните их такими? Как изменились магазины "АТБ" за 30 лет (фото)

Первые магазины открылись в Днепре в далеком 1993 году, но название было совсем другим

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За три десятилетия "АТБ" выросла из шести небольших гастрономов в Днепре в сеть супермаркетов. В первых магазинах были отделы и прилавки: покупатели не выбирали товары сами.

Современный формат начал складываться лишь в 2001 году, когда открылись первые супермаркеты. Об этом сообщает "Телеграф".

Первые магазины "АТБ" в Днепре

Компания начала работать в рознице в 1993 году. Первые торговые точки назывались "Клён", "Каштан", "Тополь", "Ясень", "Калина" и "Берёзка". Позже названия упростили до "Продукты", а магазинам присвоили номера.

Это были небольшие гастрономы с отделами и прилавками. От современных супермаркетов их отличал сам способ покупки: товары выдавали покупателям через прилавок.

Работницы первых гастрономов будущей сети "АТБ" в Днепре/Фото: rau.ua

Первые магазины "АТБ" носили названия деревьев/Фото: rau.ua

Здание магазина с вывеской "Продукты" и логотипом "АТБ"/Фото: rau.ua

От гастрономов к супермаркетам

К концу 1990-х в Днепре работали уже около трёх десятков торговых точек. В июле 1999 года на их основе создали компанию "АТБ-Маркет". Её название образовано от слов "АгроТехБизнес".

Супермаркеты "АТБ" начали открывать в 2001 году. Покупки стали устроены иначе: вместо небольших гастрономов с прилавками появились магазины, где посетители сами выбирали продукты с полок.

Супермаркет "АТБ" в начале нулевых/Фото: rau.ua

Новый дизайн и кассы самообслуживания

В 2016 году в Днепре открылся первый магазин "АТБ" с чёрным дизайном. С него начался эксперимент с новым форматом торговых точек. Изменилось и оборудование магазинов. В точках с новым дизайном начали устанавливать кассы самообслуживания нового формата.

Как выглядят современные супермаркеты "АТБ"

Магазин "АТБ" с чёрным дизайном/Фото: rau.ua

Внутри современного "АТБ"/Фото: rau.ua

Рыночек в "АТБ"/Фото: rau.ua

Арочный вариант "АТБ"/Фото: rau.ua

Отметим, летом 2026 года компания "АТБ" начала развивать новый формат магазинов. К уже привычным покупателям "черным", "синим" и "зеленым" (работают в Днепре и Запорожье) магазинам добавился еще один вариант — "серый". Главные отличия от крупных магазинов сети – меньшая торговая площадь и новое цветовое решение: в дизайне преобладают светло-серые тона.

"Серый" "АТБ" в Киеве

Новые акции в "АТБ"

Напомним, иногда в "АТБ" случается воровство. Чаще всего посетители пытаются незаметно вынести без оплаты разную мелочь.