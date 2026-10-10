Хоч додаток і не працює. Касирка "АТБ" назвала хитрий спосіб зекономити

Можна використовувати скрін коду будь-якої людини

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Додаток "АТБ", який дає право на знижки, у багатьох не працює після хакерської атаки. Однак отримати знижки все ж таки можна, використовуючи скріншот QR-коду своєї програми. А якщо свого скріншота не збереглося, можна використовувати скрін будь-якого покупця "АТБ".

Кореспондентка "Телеграфа" поцікавилася у касирки "АТБ", навіщо вони просять всіх сканувати QR-код з додатка, якщо він не працює. Співробітниця мережі відповіла, що у деяких покупців додаток "АТБ" продовжує працювати та дала пораду, як продовжити отримувати знижки.

За словами касирки, потрібно знайти людину, у якої додаток працює та попросити зробити скріншот його QR-коду. Цей скрін потрібно сканувати на касі для отримання знижок. Цей спосіб підходить тим, в кого не залишилося власного скріншота.

Скріншот QR-коду з додатку "АТБ" для отримання знижок. Фото: Телеграф

Як відомо, значна частина знижок активується після сканування QR-коду з додатку "АТБ". Часто в приміщеннях супермаркетів виникають проблеми зі зв'язком, тому багато покупців користуються скріншотом QR-кода. У таких людей доступ до знижок не зник навіть якщо безпосередньо в додатку після хакерської атаки код не відкривається. Вони можуть поділитися ним з друзями.

Раніше "Телеграф" розповідав, що купувати товари зі знижками та за акціями в мережі "АТБ" можуть абсолютно всі клієнти — завантажувати мобільний додаток для цього не потрібно. Водночас офіційна програма на смартфоні відкриває доступ до ряду додаткових переваг.