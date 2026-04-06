Називались не "АТБ". Де та коли зʼявились перші супермаркети відомої мережі

Зараз мережа налічує 1320 магазинів у 22 областях України

Мережа маркетів "АТБ" настільки звична для українців, що мало хто задумується, як і де вона з'явилась. Цікаво, що свою нинішню назву вона отримала не відразу.

Примітно, що компанія починала свій шлях з 6 звичайних гастрономів у Дніпрі. Про це розповідається на офіційній сторінці мережі.

Коли з'явились перші магазини "АТБ"

У 1993 році бізнесмени з Дніпра Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков і Віктор Карачун вирішили перетворити звичайні гастрономи на міні-маркети. Проте вони не називались "АТБ", а були відомі як "Тополь", "Берізка" та "Клен". Згодом назва взагалі спростилась до слова "Продукти".

Перші назви магазинів АТБ

Був період, коли магазини називались просто "Продукти"

Перший магазин під логотипом "АТБ" розпочав роботу у 1998 році. В 2002 році магазини були реорганізовані в мережу маркетів самообслуговування. Саме мережа "АТБ" стала першою, хто почав працювати в форматі "дискаунтер" в Україні.

Логотип "АТБ". Фото Вікіпедія

Що значить назва "АТБ"

Сама абревіатура "АТБ" походить від назви компанії "АгроТехБізнес", яка спочатку спеціалізувалась на сільськогосподарській техніці та аграрному бізнесі. З часом повна назва компанії стала ТОВ "АТБ-Маркет", але скорочення "АТБ" більше використовується відвідувачами.

Магазин "АТБ". Фото ілюстративне

Три факти про "АТБ"

Щоденно в магазинах мережі "АТБ" здійснюють покупки понад 4 мільйони українців;

Товарообіг компанії за 2025 рік склав 294,2 млрд гривень;

Станом на початок 2026 року у компанії "АТБ" працює 60 тисяч осіб, з яких — понад 48,5 тисяч з працівників супермаркетів мережі.

Факти про мережу "АТБ"

Які плани щодо розширення мережі "АТБ" у 2026

"АТБ" має вельми амбітні плани на 2026 рік. Зокрема досягти кількості у 5 тисяч магазинів. Розширення мережі планується на заході України. В Івано-Франківську та у Львові заплановане відкриття великих "АТБ" в ТРЦ. Ще одне "АТБ" в торгівельно-розважальному центрі відкриється в Чорткові на Тернопільщині.

