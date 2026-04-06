Називались не "АТБ". Де та коли зʼявились перші супермаркети відомої мережі
Зараз мережа налічує 1320 магазинів у 22 областях України
Мережа маркетів "АТБ" настільки звична для українців, що мало хто задумується, як і де вона з'явилась. Цікаво, що свою нинішню назву вона отримала не відразу.
Примітно, що компанія починала свій шлях з 6 звичайних гастрономів у Дніпрі. Про це розповідається на офіційній сторінці мережі.
Коли з'явились перші магазини "АТБ"
У 1993 році бізнесмени з Дніпра Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков і Віктор Карачун вирішили перетворити звичайні гастрономи на міні-маркети. Проте вони не називались "АТБ", а були відомі як "Тополь", "Берізка" та "Клен". Згодом назва взагалі спростилась до слова "Продукти".
Перший магазин під логотипом "АТБ" розпочав роботу у 1998 році. В 2002 році магазини були реорганізовані в мережу маркетів самообслуговування. Саме мережа "АТБ" стала першою, хто почав працювати в форматі "дискаунтер" в Україні.
Що значить назва "АТБ"
Сама абревіатура "АТБ" походить від назви компанії "АгроТехБізнес", яка спочатку спеціалізувалась на сільськогосподарській техніці та аграрному бізнесі. З часом повна назва компанії стала ТОВ "АТБ-Маркет", але скорочення "АТБ" більше використовується відвідувачами.
Три факти про "АТБ"
- Щоденно в магазинах мережі "АТБ" здійснюють покупки понад 4 мільйони українців;
- Товарообіг компанії за 2025 рік склав 294,2 млрд гривень;
- Станом на початок 2026 року у компанії "АТБ" працює 60 тисяч осіб, з яких — понад 48,5 тисяч з працівників супермаркетів мережі.
Які плани щодо розширення мережі "АТБ" у 2026
"АТБ" має вельми амбітні плани на 2026 рік. Зокрема досягти кількості у 5 тисяч магазинів. Розширення мережі планується на заході України. В Івано-Франківську та у Львові заплановане відкриття великих "АТБ" в ТРЦ. Ще одне "АТБ" в торгівельно-розважальному центрі відкриється в Чорткові на Тернопільщині.
