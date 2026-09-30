Без світла, тепла і зв’язку: як підготувати багатоповерхівку до найгіршого зимового сценарію

Як не допустити замерзання труб, що перевірити в проводці та які контакти залишити сусідам

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Найскладніша ситуація для мешканців багатоповерхівки взимку — одночасна втрата електроенергії та опалення. Повністю підготуватися до такого сценарію майже неможливо, однак перевірити критичні системи будинку та зменшити ризики можна ще до морозів.

"Телеграф" з'ясував, як багатоповерхівці підготуватися до роботи без світла й опалення та які проблеми краще виявити заздалегідь.

Відчинене вікно в порожній квартирі: як один прорив лишив стояк без тепла на кілька днів

Минулої зими в одній із київських багатоповерхівок опалення двічі поспіль зникало на 4-5 діб. Під час одного з таких відключень у порожній квартирі на одному з поверхів залишилося відчиненим вікно. Морозне повітря охолодило приміщення, через що, ймовірно, замерзли батарея або ділянка стояка.

Коли подачу теплоносія відновили й у системі знову з'явився тиск, замерзлу ділянку прорвало. "Вода з парою текла просто з вікна на вулицю, по плитах будинку", — розповів "Телеграфу" мешканець багатоповерхівки. Стояк довелося екстрено перекривати, тому мешканці квартир, підключених до нього, залишилися без опалення ще на кілька днів. Знайти сантехніка швидко також було проблемою — через велику кількість аварійних викликів фахівців не вистачало. За словами мешканця, ця ситуація показала, наскільки важливо підготувати будинок до тривалого відключення тепла: "Коли немає опалення, а в порожній квартирі відчинене вікно, може статися всяке".

Що перевірити, щоб не опинитися в такій ситуації, в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповіла голова ОСББ та голова громадської організації "Лідерки управління житлом" Юлія Бородіна.

Три години чи п'ять: одне питання, від якого залежить усе

З блекаутом, за словами експертки, питання не в тому, чи готовий будинок. Вона не допускає, що хтось нічого не підготував, тож головне — на скільки годин вистачить резерву.

"Просто поцікавитися, на скільки годин ми забезпечили роботу ліфтів під час блекаутів, насосів холодної води та насосів опалення, якщо тепло в будинок подається, а світла немає", — пояснює Юлія Бородіна.

Голові ОСББ варто поставити кілька конкретних запитань:

чи є інвертор з акумуляторами і на скільки годин їх вистачає: на три, на п'ять;

і на скільки годин їх вистачає: на три, на п'ять; чи є генератор , який дозаряджатиме акумулятори, чи будинок покладається лише на нього;

, який дозаряджатиме акумулятори, чи будинок покладається лише на нього; чи пройшов генератор технічний огляд і чи все з ним гаразд;

і чи все з ним гаразд; чи є сонячні панелі або чи встигне будинок їх поставити.

З генераторами окрема історія. "Вони ламаються. Якщо їх ставили ще в перші зими, то тепер багато ОСББ купують нові й оновлюють обладнання", — каже Бородіна.

Сонячні панелі експертка радить не списувати з рахунків. "У грудні вони працюють так собі, а в січні й лютому генерують дуже добре. Не так, як влітку, але для підтримки однієї-двох систем чудово", — розповідає Юлія Бородіна.

Без газового котла шансів мало: чому до вимкнення опалення майже неможливо підготуватися

Гірший варіант — коли зникає не лише світло, а й тепло. Тут Бородіна відверта: з її досвіду, до такого будинок фактично не підготуєш. У її будинку котли поставити не вдалося, бо місто не дало ні грошей, ні умов. Теплові насоси, за її словами, теж не виручать.

"Нормальних варіантів забезпечити будинок опаленням немає, якщо від забудовника не встановлені газові котли. Якщо вони є, пощастило", — каже експертка.

Голову ОСББ вона радить запитати, чи утеплені горища й підвали, чи утеплені основні системи та чи перевірені двері.

Пляшка води в найхолоднішому місці: простий тест на замерзання труб

Без тепла вода в трубах може замерзнути, тому будинку потрібен моніторинг температури. У найхолодніших місцях, за словами експертки, ставлять термометри, щоб бачити, чи система на межі замерзання.

"Найпростіший спосіб — поставити пляшки з водою. Якщо вона замерзає, то й у трубі може замерзнути вода чи теплоносій. А коли він розмерзатиметься, систему може порвати. Там проста фізика", — пояснює Юлія Бородіна. Тому треба знати найслабші місця системи опалення й стежити за ними, фізично або хоча б за допомогою пляшок.

Наслідки замерзання внутрішньобудинкових мереж кияни вже бачили минулої зими. Після припинення теплопостачання воду із систем опалення в столиці злили не всюди, а найбільш уразливими стали старі панельні будинки, де труби проходять ближче до зовнішніх стін. Після масованої атаки 9 січня без тепла залишилися близько 6 тисяч багатоповерхівок. Якщо теплоносій не циркулює і не підігрівається, вода в трубах може замерзнути, а лід — розірвати систему. У такому разі навіть після відновлення електропостачання подати тепло в будинок буде неможливо, доки пошкодження не усунуть.

Показовий приклад — 16-поверхівка на бульварі Шамо, 14 на Русанівці. Після 9 січня мешканці першого під'їзду залишилися одночасно без світла й опалення, а температура у квартирах опускалася до +1…+8 градусів. Теплоносій із системи не злили, тому в стояках утворилися крижані пробки, а згодом труби почало розривати. Будинок потребував капітального ремонту, а спроба запустити замерзлі стояки пізніше завершилася ще однією аварією — на 12 поверхах вода потрапила до електрощитків.

Компресор, майстер і рішення: хто зливатиме систему опалення

Коли загроза замерзання стає реальною, систему потрібно зливати. Бородіна застерігає: це не той випадок, коли мешканець відкриває кран.

"Злив системи — непроста історія. Треба докачувати компресорами, потрібні профільні фахівці. Мешканець сам не зіллє", — каже Юлія Бородіна.

Голова ОСББ має чітко відповісти на кілька питань:

Хто зливатиме систему. Як швидко можна почати. За яких умов це роблять. Хто і за якими ознаками ухвалить рішення про початок.

"Трошки недодув — і потім усе повздувається", — зазначає Юлія Бородіна. Різниться й конструкція будинків. У старих із вертикальною розводкою кранів, які перекривають окремі ділянки, немає. У будинках із горизонтальною вони є, але систему все одно зливають компресорами. Тому експертка радить мати хоча б контакти майстрів і домовленості з ними заздалегідь.

Стояки без ремонту по кілька сезонів: як відсутні власники зупиняють аварійників

Навіть якщо будинок готовий, залишається людський фактор. У морози частина мешканців виїжджає: хтось у село, хтось до теплішої квартири. Бородіна нагадує: якщо в такій квартирі щось прорве, а власника не знайти, проблема лягає на весь стояк.

"Коли кажуть, що опалення немає, бо порвало стояк і він стоїть по кілька сезонів, то це, як правило, коли не можуть знайти власників. Навіть якщо знайшли квартиру, де прорвало, без власника чи його представника ніхто нічого не робитиме: треба знімати меблі й плитку, щось вирубувати", — розповідає Юлія Бородіна. Кран у таких випадках просто стоїть перекритий.

Експертка пояснює: якщо немає доступу до квартири з пошкодженим вікном, вимерзає весь стояк, що проходить через неї.

Що робити мешканцеві, який їде на зиму:

залишити телефон сусідам, голові правління або консьєржу;

сусідам, голові правління або консьєржу; домовитися, у кого лежить запасний ключ ;

; знати номери сусідів зверху, знизу і збоку ;

; бути учасником будинкового чату і домовитися про дозвіл заходити в квартиру.

"Треба розуміти, де чиї ключі. Це вже більше про формування ком'юніті, про сусідські стосунки", — каже Бородіна.

Пункт незламності в підвалі й рація для РДА: що робити, коли зникне зв'язок

Якщо тепло не повернеться, частина людей піде з будинку, а частина залишиться. Бородіна радить голові ОСББ подумати, що робитимуть ті, хто залишився. Чи є в будинку пункт незламності? Це можуть бути підвальні приміщення, укриття чи кімната охорони, де можна зарядити телефон і погрітися. Все це недороге, наголошує експертка, але його треба купити й мати напоготові.

Окреме питання — зв'язок. За її словами, деякі колеги готуються до найгірших сценаріїв. "Вони купують рації й налаштовують на єдину частоту з РДА. Мені це не дуже логічним здається, але такі є, тому спитати можна", — розповідає Юлія Бородіна. Головне, щоб голова ОСББ розумів, як зв'язатися з районною адміністрацією, якщо зникнуть інтернет і мобільний зв'язок.

Обігрівачі проти проводки: чому електрика у квартирі йде першою у списку

Тепер про квартиру. Найперше, що радить перевірити Бородіна, — електропроводка. Коли опалення мінімальне або його немає, люди гріються електроприладами.

"Проводка не витримує ні в будинках, ні в квартирах. На жаль, дуже багато пожеж, і в квартирах, і в щитових", — каже Юлія Бородіна. Вона радить викликати електрика, щоб він перевірив, чи ніде нічого не підгорає, чи витримує мережа навантаження та чи всі автомати на місці.

Вікна, балкони і "клаптикове" утеплення: що ще перевірити вдома

Далі — вікна: щільність і ущільнювачі. Експертка зазначає, що зазвичай це допомагає мало. Серед іншого вона називає батареї, крани, перекриття та герметичність.

Окремо Юлія Бородіна застерігає щодо утеплення лише однієї квартири. "Я противник клаптикового утеплення. Один утеплився, а в усіх навколо пішов грибок. Раніше я б точно не радила, зараз, можливо, когось це врятує, не знаю", — каже вона.

Ще одна проблема — радіатори, які власники винесли на балкон. Як зазначає експертка, власник має усунути таке втручання, але механізму змусити його це зробити не існує. Виявити таке можна тепловізором.

Про тепловізор Бородіна говорить окремо. "Сам по собі він не дасть нічого. Це одна зі складових енергоаудиту", — пояснює вона.

Енергоаудит — комплексна перевірка будинку. Він показує клас енергоефективності, а якісний аудитор оцінює роботу ІТП (індивідуального теплового пункту) і насосної, стан дахів, підвалів та горищ. Після цього складає дорожню карту: що робити в першу чергу, що в другу, що в третю. Багато програм енергомодернізації вимагають такий аудит як відправну точку.

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