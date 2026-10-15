Лифт во время блэкаута – удовольствие не из дешевых: сколько стоит автономное питание

Сколько придется потратить жильцам многоэтажки

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Во время отключений света жители многоэтажек рискуют на несколько часов остаться без лифта. Чтобы подъёмник продолжал работать, ОСМД могут установить генератор или мощную аккумуляторную систему, но в обоих случаях речь идёт о сотнях тысяч гривен.

Сколько стоит оборудование для пассажирского лифта, почему не каждый генератор подойдёт для его работы и какой бюджет нужно заложить на резервное питание – разбирался "Телеграф" на примерах украинского рынка.

Почему не каждый генератор сможет запустить лифт

На первый взгляд проблема кажется простой: когда пропадает электричество, достаточно подключить лифт к генератору. Однако на практике всё зависит от мощности двигателя, особенностей электроники и пусковых токов – нагрузки, возникающей при запуске оборудования.

Как объясняет компания "СІТІ ЛІФТ" в материале о резервном питании подъёмников, для современного пассажирского лифта грузоподъёмностью 400–630 кг, рассчитанного на четырёх-восемь человек, может понадобиться источник питания мощностью 10–20 кВт. Для старых моделей без плавного пуска требования могут достигать 30–40 кВт.

Есть и другая особенность. По данным "СІТІ ЛІФТ", генератор с системой автоматического ввода резерва после отключения напряжения запускается и переключает питание примерно за 30–60 секунд. Для этого нужны не только сама электростанция, но и соответствующая автоматика и профессиональное подключение.

Кроме того, некоторые современные энергоэффективные лифты возвращают избыточную энергию в электрическую систему во время торможения. Такие модели требуют особенно тщательного подбора резервного питания, поскольку совместимость генератора с лифтом должен проверить специалист.

Сколько стоит генератор для лифта

На украинском рынке есть дизельные генераторы разной мощности , которые рассматривают для резервного питания многоквартирных домов. Например, в каталоге EnergoPoint представлены такие варианты:

EnerSol STRO-30E, 20 кВт – 198 835 грн.

EnerSol STRO-30E

Vitals Professional EWI 30-3RS.100B, 30 кВт — 389 499 грн.

Vitals Professional EWI 30-3RS.100B

WattStream WS33-RS, 24 кВт — 381 938 грн.

WattStream WS33-RS

Это цены только на оборудование, а не на готовую систему резервного питания лифта. В бюджет нужно включить расходы на проектирование, монтаж, автоматику переключения, обустройство места установки и подготовку к эксплуатации.

Также нужно учитывать расходы на топливо и регулярное техническое обслуживание. Дизельный генератор может работать во время длительного отключения, но фактическая автономность зависит от расхода топлива и объёма бака.

Аккумуляторная система может стоить почти 300 тысяч гривен

Альтернативой генератору может стать система резервного питания на основе инвертора и аккумуляторов. Когда электричество пропадает, оборудование автоматически переходит на питание от батарей, а после восстановления электроснабжения возвращается к обычному режиму. В отличие от генератора такая система не требует топлива, не выделяет выхлопных газов и работает значительно тише.

По данным украинского магазина LogicPower, система резервного питания для пассажирских лифтов ёмкостью 5120 Wh стоит 297 275 грн. Производитель заявляет, что она может обеспечивать работу подъёмника более пяти часов. Комплект для грузовых лифтов ёмкостью 11 776 Wh стоит 351 325 грн и, по информации компании, рассчитан на девять и более часов автономной работы. Фактическая продолжительность зависит от нагрузки и характеристик лифта.

Система резервного питания для пассажирских лифтов

Система резервного питания для грузовых лифтов

Ещё одно преимущество таких систем – автоматическое управление. Встроенный контроллер следит за уровнем заряда аккумуляторов и может ограничивать работу оборудования, если запас энергии становится критически низким. При необходимости систему также можно масштабировать для подключения нескольких лифтов или дополнить солнечными панелями.

Почему резервное питание всего дома стоит дороже

Для жителей многоэтажки работа лифта – лишь часть проблемы. Во время отключений могут останавливаться насосы водоснабжения и отопления, а также освещение мест общего пользования. Если ОСМД хочет обеспечить работу всех этих систем, бюджет увеличивается.

По данным ТСН, ориентировочные расходы на обустройство резервного питания для лифта, насосов и мест общего пользования составляют:

инвертор мощностью 5–15 кВт – 40–120 тыс. грн;

аккумуляторные батареи – 150–400 тыс. грн;

монтаж и коммутация – 30–80 тыс. грн.

Общая стоимость такого проекта, по оценке издания, обычно составляет не менее 220–250 тыс. грн и может превышать 500 тыс. грн. Итоговая сумма зависит от этажности дома, мощности оборудования и того, как долго оно должно работать без электросети.

Однако даже резервное питание не всегда гарантирует автономную работу на весь период отключения. Жители киевских домов сообщали, что базового комплекта иногда хватало только на четыре-шесть часов. Для более длительной работы нужны дополнительные аккумуляторы, которые увеличивают расходы.

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