Обручальное кольцо Зеленского оказалось с секретом (фото)

Президент объяснял, что украшение стало велико и спадало с безымянного, но уменьшать его у ювелира он не захотел

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Владимир Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце правой руки. На крупном плане хорошо виден его лаконичный вид: узкая гладкая полоска светлого металла, без заметного декора и камней.

Размер кольца стал причиной, по которой Зеленский перенёс его с безымянного пальца на средний. Фото: Getty Images

У кольца ровная ширина и глянцевая поверхность. На внешней стороне, попавшей в кадр, не видно гравировки или рельефного рисунка. Свет отражается от закругленной поверхности ярким серебристо-белым бликом.

Украшение сидит свободно и выглядит слегка крупноватым. Именно размер, как ранее объяснял сам Зеленский, стал причиной, по которой он перенес обручальное кольцо с безымянного пальца на средний: с прежнего места оно спадало.

Жена предлагала уменьшить кольцо у ювелира. Однако Зеленский отказался – к тому времени он уже привык носить его на среднем пальце.

На снимке в полный рост тонкий светлый ободок также заметен на правой руке: он выделяется на фоне темной одежды президента.

Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце правой руки. Фото: Getty Images

Как сообщал "Телеграф", во время визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Киев 4 октября внимание привлёк один из телохранителей Владимира Зеленского.