25 соток землі та стара хата за $5500: українка показала, як змінилося подвір’я за місяць (відео)

Не просто хата, а ціле господарство

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Блогерка Ельміра разом із чоловіком придбала сільський будинок за 5500 доларів. Однак після покупки на родину чекав чималий обсяг роботи: подвір’я було завалене сміттям, старими дошками та залишками зруйнованих споруд.

За місяць подружжя 11 разів приїжджало на ділянку, щоб поступово привести її до ладу. Жінка показала, з чого починали ремонт, чому не планують одразу будувати новий будинок і як змінилося подвір’я.

Чому подружжя обрало саме цю ділянку

Як розповіла блогерка, за 5500 доларів родина придбала не просто стару хату, а ділянку площею 25 соток. Для них важливими були розташування та інфраструктура: до міста можна доїхати за п'ять хвилин, поруч є магазини, дві пошти, школа, дитячий садок і зупинка громадського транспорту.

Будинок, який купила родина

На території також є електрика, вода, паркан, сарай і невеликий будиночок. За словами власниці, за аналогічну суму в цій місцевості можна було знайти переважно порожні земельні ділянки.

Спочатку родина планувала використовувати територію як дачу, вирощувати малину та приїжджати сюди на вихідні. У перспективі, якщо дозволятимуть фінанси та обставини, подружжя хоче збудувати новий будинок.

На подвір'ї довелося розбирати завали

Перший приїзд після купівлі виявився не надто приємним. Подвір’я було завалене сміттям, дошками та різним мотлохом. Сараї перебували в аварійному стані, а старий туалет ледве тримався.

Подвір'я завалене сміттям

Розвалений сарай

Насамперед родина розчистила проїзд, щоб можна було заїжджати автомобілем і вивозити накопичене сміття. До роботи долучалися сама Ельміра, її донька та мама, а чоловік допомагав у вільний час із завданнями, для яких потрібні інструменти або фізична сила.

За місяць родина приїжджала на ділянку приблизно 11 разів. При цьому вивезення сміття досі триває.

Прибирання подвір'я

Блогерка з донькою прибирають сміття

Чому не хочуть зносити старі споруди

У коментарях під відео жінці радили не витрачати час на прибирання, а просто знести старі будівлі та звести новий будинок. Однак родина поки не планує такого масштабного проєкту.

"Побудувати будинок — це непросто, навіть гола коробка, фундамент, стіни, дах тягне на 20–30 000 доларів", — пояснила блогерка.

Вона також звернула увагу на безпекову ситуацію: родина живе у Дніпропетровській області, неподалік від фронту. Тому вкладати десятки тисяч доларів у нове будівництво зараз подружжя не готове.

Старі будівлі

Під час прибирання вдалося знайти й чимало речей, які ще можуть стати в пригоді: кошики, садовий інвентар, деревину та старі стільці.

Під час прибирання знайшли багато корисних речей

Один із сараїв виявився настільки пошкодженим, що його відновлення під питанням. Стіни потріскалися, споруда просіла, а частина стелі провалилася.

Натомість чоловік запропонував перетворити частину сараю на велику альтанку. Для цього планують частково розібрати стіни, встановити металеву конструкцію та зробити новий дах.

Як подвір'я змінилося за місяць

За словами Ельміри, після прибирання територія стала значно просторішою. З подвір’я прибрали частину старих речей, розчистили проходи та відкрили ділянки, які раніше були приховані під мотлохом.

У майбутньому родина планує облаштувати город і займатися вирощуванням малини. Досвід у цій справі вже є: раніше подружжя поступово висадило близько десяти рядів малини завдовжки по 50 метрів.

Подвір'я після прибирання

Господарі висадили квіти

Блогерка наголошує, що поки родина рухається поступово й не хоче братися за дорогі проєкти. Головна мета — зробити подвір’я затишним місцем, де можна працювати на землі та відпочивати на вихідних.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подружжя купило хату в селі та які "сюрпризи" вони там знайшли.