Купити хату в селі в горах: 5 варіантів до $17 000 під Славським

Про будинок на природі мріє, напевно, кожен українець

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Українці шукають варіанти покинути великі міста і перебратись жити в село ближче до природи, наприклад, купити хату поблизу Карпатських гір. І для реалізації цих мрій можна знайти прийнятні та не надто дорогі варіанти.

Відповідні оголошення розміщені на одному з сайтів продажу нерухомості. Варто зауважити, що серед них як готові для проживання будинки, так і ті, що потребують завершення робіт.

Однією з пропозицій є будинок в Карпатах. Розташований він в селі Жупани, Стрийський район Львівської області.

"Будинок загальною площею 50 м.кв. Приватизована земельна ділянка 10 соток. Опалення пічне на дровах. Газу немає в селі. Електрика в будинку працює. Вода не заведена в будинок. Криниця в сусідів. Будинок знаходиться в центрі села, поруч школа, дитячий садок, автобусна зупинка, магазини, сільська рада", — вказав продавець.

Ціна хати — 13 000 доларів США (592 800 грн).

Хата в селі Жупани

Наступна пропозиція з села Максимівка, Івано-Франківської області. Там продається 1 поверховий будинок на дві кімнати, загальною площею 70 кв. м, з ділянкою у 20 соток.

"Продається будинок біля річки. Стіни з дерева й цегли. Є літня кухня, стайня, стодола, город 20 сот. Дах: шифер", — вказав продавець.

Ціна хати — 14 000 доларів США (638 400 грн).

Хата в селі Максимівка

Ще один будинок в цій ціновій категорії продають в селі Скотарське Закарпатської області. В будинку 12 кімнат та 3 спальні.

"12 кімнат, 2 поверхи. Загальна площа 200 м², житлова 200 м². Стіни з цегли. Побудовано 1990-2000. Кількість спалень: 3", — вказав продавець.

Ціна будинку — 15 000 доларів США (684 000 грн).

Хата в селі Скотарське

В селі Головецько у Львівській області продають 1 поверховий однокімнатний будинок, площею 25.6 кв. м, з ділянкою на 16.7 сотки. Призначення ділянки — для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд.

"Комунікації: світло підключене, вода — колодязь. Ділянку омиває гірський струмок, поруч знаходиться ліс, річка, поруч відпочинкові комплекси, туристичний регіон, поряд туристичного маршруту на гору Маківка. Також вагомою перевагою є те, що на ділянці є будинок до якого заведене світло. Доїзд до ділянки по грунтовій дорозі. Відстань до Львова 130 км, до Славська — 15 км", — розповів продавець.

Ціна об'єкта — 17 000 доларів США (775 200 грн).

Ділянка у селі Головецко

В селі Климець, Львівської області продають одноповерхову недобудовану хату на 4 кімнати, площею 120 кв.м. Разом з нею продається і ділянка у 0.25 сотки.

"Незавершене будівництво, будинок 120 м2 і 0, 25 га землі. Загальна площа 120 м². Стіни з цегли. Побудовано 1990-2000. Біля лісу. Ціна договірна", — вказав в оголошенні продавець.

Ціна об'єкта — 15 000 доларів США (684 000 грн).

Недобудована хата в селі Климець

Раніше "Телеграф" розповідав, як киянка змінила будинок без ремонту в селі, за який вона віддала 2 мільйони гривень.