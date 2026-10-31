Укр

25 соток земли и старый дом за $5500: украинка показала, как изменился двор за месяц (видео)

Автор
Людмила Рябенька
Дата публикации
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Дом в селе
Дом в селе. Фото Коллаж "Телеграфа"

Не просто дом, а целое хозяйство

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Блогер Эльмира вместе с мужем купила сельский дом за 5500 долларов. Однако после покупки семью ждал большой объем работы: двор был завален мусором, старыми досками и остатками разрушенных построек.

За месяц супруги 11 раз приезжали на участок, чтобы постепенно привести его в порядок. Женщина показала, с чего они начинали ремонт, почему не планируют сразу строить новый дом и как изменился двор.

Почему супруги выбрали именно этот участок

Как рассказала блогер, за 5500 долларов семья приобрела не просто старый дом, а участок площадью 25 соток. Для них важны были расположение и инфраструктура: до города можно доехать за пять минут, рядом есть магазины, два почтовых отделения, школа, детский сад и остановка общественного транспорта.

Дом, который купила семья
Дом, который купила семья

На территории также есть электричество, вода, забор, сарай и небольшой домик. По словам владелицы, за аналогичную сумму в этой местности можно было найти в основном пустые земельные участки.

Сначала семья планировала использовать территорию как дачу, выращивать малину и приезжать сюда на выходные. В перспективе, если позволят финансы и обстоятельства, супруги хотят построить новый дом.

Во дворе пришлось разбирать завалы

Первый приезд после покупки оказался не слишком приятным. Двор был завален мусором, досками и разным хламом. Сараи находились в аварийном состоянии, а старый туалет едва держался.

Двор завален мусором
Двор завален мусором
Развалившийся сарай
Развалившийся сарай

Прежде всего семья расчистила проезд, чтобы можно было заезжать на автомобиле и вывозить скопившийся мусор. В работе участвовали сама Эльмира, ее дочь и мама, а муж помогал в свободное время с задачами, для которых нужны инструменты или физическая сила.

За месяц семья приезжала на участок примерно 11 раз. При этом вывоз мусора продолжается до сих пор.

Уборка двора
Уборка двора
Блогерша с дочерью убирают мусор
Блогерша с дочерью убирают мусор

Почему не хотят сносить старые постройки

В комментариях под видео женщине советовали не тратить время на уборку, а просто снести старые постройки и возвести новый дом. Однако семья пока не планирует такой масштабный проект.

"Построить дом – это непросто, даже голая коробка, фундамент, стены, крыша тянут на 20–30 000 долларов", – объяснила блогер.

Она также обратила внимание на ситуацию с безопасностью: семья живет в Днепропетровской области, неподалеку от фронта. Поэтому вкладывать десятки тысяч долларов в новое строительство супруги сейчас не готовы.

Старые здания
Старые здания

Во время уборки удалось найти и немало вещей, которые могут пригодиться: корзины, садовый инвентарь, древесину и старые стулья.

Во время уборки нашли много полезных вещей
Во время уборки нашли много полезных вещей

Один из сараев оказался настолько поврежден, что его восстановление под вопросом. Стены потрескались, постройка просела, а часть потолка обвалилась.

Вместо этого муж предложил превратить часть сарая в большую беседку. Для этого планируют частично разобрать стены, установить металлическую конструкцию и сделать новую крышу.

Как двор изменился за месяц

По словам Эльмиры, после уборки территория стала значительно просторнее. Со двора убрали часть старых вещей, расчистили проходы и открыли участки, которые раньше были скрыты под хламом.

В будущем семья планирует обустроить огород и заняться выращиванием малины. Опыт в этом деле уже есть: раньше супруги постепенно высадили около десяти рядов малины длиной по 50 метров.

Двор после уборки
Двор после уборки
Хозяева высадили цветы
Хозяева высадили цветы

Блогер подчеркивает, что пока семья движется постепенно и не хочет браться за дорогостоящие проекты. Главная цель – сделать двор уютным местом, где можно работать на земле и отдыхать по выходным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что супруги купили дом в селе и какие "сюрпризы" они там нашли.

Теги:
#Ремонт #Уборка #Мусор #Будинок