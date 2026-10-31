25 соток земли и старый дом за $5500: украинка показала, как изменился двор за месяц (видео)

Не просто дом, а целое хозяйство

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Блогер Эльмира вместе с мужем купила сельский дом за 5500 долларов. Однако после покупки семью ждал большой объем работы: двор был завален мусором, старыми досками и остатками разрушенных построек.

За месяц супруги 11 раз приезжали на участок, чтобы постепенно привести его в порядок. Женщина показала , с чего они начинали ремонт, почему не планируют сразу строить новый дом и как изменился двор.

Почему супруги выбрали именно этот участок

Как рассказала блогер, за 5500 долларов семья приобрела не просто старый дом, а участок площадью 25 соток. Для них важны были расположение и инфраструктура: до города можно доехать за пять минут, рядом есть магазины, два почтовых отделения, школа, детский сад и остановка общественного транспорта.

Дом, который купила семья

На территории также есть электричество, вода, забор, сарай и небольшой домик. По словам владелицы, за аналогичную сумму в этой местности можно было найти в основном пустые земельные участки.

Сначала семья планировала использовать территорию как дачу, выращивать малину и приезжать сюда на выходные. В перспективе, если позволят финансы и обстоятельства, супруги хотят построить новый дом.

Во дворе пришлось разбирать завалы

Первый приезд после покупки оказался не слишком приятным. Двор был завален мусором, досками и разным хламом. Сараи находились в аварийном состоянии, а старый туалет едва держался.

Двор завален мусором

Развалившийся сарай

Прежде всего семья расчистила проезд, чтобы можно было заезжать на автомобиле и вывозить скопившийся мусор. В работе участвовали сама Эльмира, ее дочь и мама, а муж помогал в свободное время с задачами, для которых нужны инструменты или физическая сила.

За месяц семья приезжала на участок примерно 11 раз. При этом вывоз мусора продолжается до сих пор.

Уборка двора

Блогерша с дочерью убирают мусор

Почему не хотят сносить старые постройки

В комментариях под видео женщине советовали не тратить время на уборку, а просто снести старые постройки и возвести новый дом. Однако семья пока не планирует такой масштабный проект.

"Построить дом – это непросто, даже голая коробка, фундамент, стены, крыша тянут на 20–30 000 долларов", – объяснила блогер.

Она также обратила внимание на ситуацию с безопасностью: семья живет в Днепропетровской области, неподалеку от фронта. Поэтому вкладывать десятки тысяч долларов в новое строительство супруги сейчас не готовы.

Старые здания

Во время уборки удалось найти и немало вещей, которые могут пригодиться: корзины, садовый инвентарь, древесину и старые стулья.

Во время уборки нашли много полезных вещей

Один из сараев оказался настолько поврежден, что его восстановление под вопросом. Стены потрескались, постройка просела, а часть потолка обвалилась.

Вместо этого муж предложил превратить часть сарая в большую беседку. Для этого планируют частично разобрать стены, установить металлическую конструкцию и сделать новую крышу.

Как двор изменился за месяц

По словам Эльмиры, после уборки территория стала значительно просторнее. Со двора убрали часть старых вещей, расчистили проходы и открыли участки, которые раньше были скрыты под хламом.

В будущем семья планирует обустроить огород и заняться выращиванием малины. Опыт в этом деле уже есть: раньше супруги постепенно высадили около десяти рядов малины длиной по 50 метров.

Двор после уборки

Хозяева высадили цветы

Блогер подчеркивает, что пока семья движется постепенно и не хочет браться за дорогостоящие проекты. Главная цель – сделать двор уютным местом, где можно работать на земле и отдыхать по выходным.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что супруги купили дом в селе и какие "сюрпризы" они там нашли.