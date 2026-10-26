Дешевше за останній iPhone: 5 варіантів, де можна купити хату в селі за $3000

Про будинок поза містом задумується кожна людина

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Українці все більше прагнуть покинути великі міста і шукають варіанти, щоб перебратись жити в село. На ринку нерухомості є різні пропозиції, зокрема й такі, що не перевищують 3 тисяч доларів США.

Відповідні оголошення розміщені на одному з сайтів продажу нерухомості. Серед них як готові для проживання будинки, так і такі, що потребують ремонтних робіт.

Однією з пропозицій є будинок в селі Привітне Волинської області. Він продається разом з земельною ділянкою у 6 соток.

"Будинок цегляний, покритий шифером, перекриття — залізобетонні плити. Біля будинку є погріб та хлів, присутнє електропостачання, водопровід на вулиці. Загальна площа прибудинкової земельної ділянки — 0, 06 га. Будинок складається з двох житлових кімнат, кухні та ванної кімнати, потребує внутрішніх робіт. Загальна площа будинку — 50 м.кв. Вигідне місце розташування", — вказав продавець.

Ціна — 3 279 доларів США (150 000 грн).

Хата в селі Привітне

Наступна пропозиція з села Підбереззя Волинської області. Там продається 1 поверховий будинок на 3 кімнати, площею 90 кв. м, з ділянкою на 45 соток.

"Продам житловий будинок у селі Підбереззя Горохівського району Волинської області побудований у 1971 р. Критий шифером, цегляний. Житлова площа 55 м2. Біля будинку великий надійний льох, великий хлів на два відділення, помпа, свердловина. Приватизована земельна ділянка 0.45 га. Три кімнати, кухня, прихожа, горище", — вказав продавець.

Ціна хати — 3 200 доларів США (146 400 грн).

Хата в селі Підбереззя

Ще один будинок в цій ціновій категорії продають в селі Щурин Волинської області. Разом з будинком, площею 61.1 кв. м на 2 кімнати, продається і земельна ділянка у 15 соток.

"Загальна площа 61.1 м², житлова 24.1 м², кухня 14.5 м². Ділянка 15 соток. Стіни з дерева й цегли", — вказано в оголошенні.

Ціна — 3 100 доларів США (141 825 грн).

Хата в селі Щурин

В Ковелі Волинської області продають 1 поверховий будинок, площею 20 кв. м, на 2 кімнати. Разом з нерухомістю продається і земельна ділянка на 473 кв. м.

"Продається приватизована дача в м.Ковель, садівничий масив "Калина", 437 м2. Світла немає. Дах шиферний. На території є город і сад", — розповів продавець.

Ціна — 3 000 доларів США (137 250 грн).

Будинок у Ковелі

В селі Васьківці Хмельницької області продають одноповерховий, однокімнатний будинок, площею 10 кв. м. Разом з ним продається й ділянка у 34 сотки.

"Продається дача у с. Васьківці. Знаходиться поблизу р.Горинь. Вся територія 0, 34 га, все приватизовано та має належні документи (0, 25 га — під забудову та 0.09га — сг призначення). Маленький будиночок розміром 3х4, 5 м цегляний, вода у дворі, погріб мурований, великий садок та город. Від Ізяслава близько 2 км через деревяний місток. У кінці города — річка Горинь (дуже гарний краєвид). Використовується, як дача. Опалення централізоване. На території є сад", — вказав в оголошенні продавець.

Ціна — 2 880 доларів США (131 760 грн).

Будинок у Васьківцях

Скільки коштують нові iPhone в Україні

Варто зауважити, що 3 000 доларів США це приблизно 137 тисяч гривень. Водночас ціни на новий iPhone 18 Pro Max 2Tb в Україні стартують від 163 тисяч гривень, а на iPhone Duo з пам'яттю від 512Gb — 146-212 тисяч гривень.

Ціни на iPhone 18 Pro Max 2Tb

Ціни на iPhone Duo в Україні

Раніше "Телеграф" розповідав, як киянка змінила будинок без ремонту в селі, за який вона віддала 2 мільйони гривень.