Ломаченко вывез семью из Украины и осел в экзотической стране: все ради боя с "новым Пакьяо"

Украинец готовится к следующему бою

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Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко переехал в Пуэрто-Рико. Там он тренируется перед возвращением в профессиональный бокс.

Бой украинца с филиппинцем Чарли Суаресом планируют провести 13 февраля 2027 года. Победитель получит шанс побороться за чемпионские пояса, сообщает BoxingScene.

Почему Ломаченко выбрал Пуэрто-Рико

Президент WBO Густаво Оливьери связал переезд с предпочтениями самого украинца и условиями для подготовки.

"Он рассматривает возможность возвращения. Он живет в Пуэрто-Рико, поскольку ему нравятся климат, история и боксерская культура острова. Здесь также много бойцов в полулегком и втором полулегком весе, с которыми можно проводить спарринги", – рассказал Оливьери.

По информации СМИ, Loma переехал в Пуэрто-Рико вместе с семьей. Бой Ломаченко – Санчес не будет титульным: победитель встретится за чемпионский титул с О'Шаки Фостером.

Кто такой Чарли Суарес и почему его сравнивают с Пакьяо

Суарес выступает во втором полулегком весе. На его счету 19 побед, 11 из них – нокаутом, и ни одного поражения. Профессиональную карьеру он начал в 2019 году, когда ему было 30 лет. До этого филиппинец трижды выигрывал Игры Юго-Восточной Азии – в 2009, 2011 и 2019 годах, завоевал серебро Азиатских игр 2014 года и выступил на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

С Ломаченко Суарес уже встречался в полупрофессиональной лиге World Series of Boxing. Филиппинец вышел на тот бой с серьезной травмой плеча: он почти не мог поднять руку, но из-за условий контракта не снялся и провел поединок до конца.

В марте 2023 года в Сиднее Суарес нокаутировал австралийца Пола Флеминга в 12-м раунде и завоевал сразу четыре титула: WBA Oceania, WBC-ABCO, IBO Inter-Continental и IBF Inter-Continental. Его прозвище King's Warrior – "Воин Короля" – связано с религиозными убеждениями боксера: под королем он подразумевает Бога.

Сравнение с "новым Пакьяо" отражает надежды филиппинских болельщиков на появление следующей звезды мирового бокса. Мэнни Пакьяо стал единственным чемпионом мира в восьми весовых категориях и национальным спортивным символом. Суарес завоевал симпатии публики благодаря технике, таймингу и нокаутирующему удару.

Ломаченко объявил о завершении карьеры в июне 2025 года из-за проблем со спиной. Последний бой он провел в мае 2024-го: тогда досрочно победил Джорджа Камбососа и завоевал титул IBF в легком весе. В 2026 году Василий заявил, что намерен вновь бороться за чемпионские титулы. Боксер может выезжать из Украины, поскольку у него трое несовершеннолетних детей.