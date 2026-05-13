Ломаченко повертається на ринг: потенційні суперники українця – суперзірки боксу

Український боксер, схоже, занудьгував на пенсії

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) вирішив відновити кар’єру боксера. Українець хоче одразу здобути великий бій, а штучний інтелект (ШІ) вже підібрав йому можливих опонентів.

Що потрібно знати

38-річний Ломаченко повертається у великий спорт

Українець хоче організувати "не прохідний бій"

ШІ назвав головних кандидатів на поєдинок проти "Матриці"

Про це повідомляє "Телеграф". ШІ Gemini вибрав 5 потенційних суперників для Василя.

Найгучніший варіант для українця — бій проти Джервонти "Танка" Девіса. Loma та американець уже вели переговори про поєдинок, проте Василь через проблеми зі здоров’ям вирішив завершити кар’єру і мегафайт так і не відбувся. Наразі "Танк" розгрібає проблеми із законом, проте, за чутками, незабаром планує відновити кар’єру. Джервонта на цю мить є чемпіоном світу за версією WBA у легкій вазі.

Джервонта Девіс/Фото: Getty Images

Другий варіант для Ломаченка — супербій проти Шакура Стівенсона. Американець знаходиться на піку форми. У 2026 році він став чемпіоном світу у 4-й вазі, а тепер готує перехід до Zuffa Boxing, де йому обіцяють статус головної зірки та сотню мільйонів доларів.

Шакур Стівенсон/Фото: Getty Images

Вільям Сепеда також серед претендентів на бій проти Василя. Мексиканець перебуває у простої після поразки від Шакура Стівенсона, проте може стати ідеальним суперником для повернення Loma.

Вільям Сепеда/Фото: Getty Images

Реванш із Теофімо Лопесом може стати відмінним поєдинком. Василь не визнав поразки в бою проти Теофімо, а тепер американець та українець можуть влаштувати грошовий бій, щоправда, для цього Тео має опуститися у вазі, або Loma – піднятися.

Кейшон Девіс побив Дениса Беринчика, а тепер він може битися з найкращим легковаговиком України Ломаченко. Гарна історія, правда? Василь міг би дати урок боксу американцю. Додамо, що Loma нічого не втрачає у разі поразки, а ось усі перелічені бійці сильно ризикують.

Нагадаємо, Ломаченко офіційно завершив кар’єру боксера влітку 2025 року. У жовтні того ж року Василь вирушив до Колумбії, де відбулася 38 конвенція WBO (Всесвітня боксерська організація), присвячена йому. Там українець уперше розповів, чому повісив рукавички на цвях. Раніше "Телеграф" розповідав про зашквари Ломаченка. Василь неодноразово потрапляв у скандали через свою неоднозначну позицію щодо війни та беззастережної підтримки УПЦ (МП).