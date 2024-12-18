Ломаченко несподівано завершив кар’єру: яких висот він досяг у боксі

Він неодноразово виграв чемпіонат світу у трьох вагових категоріях

Відомий український боксер Василь Ломаченко заявив про завершення своєї спортивної кар’єри.

Про це повідомив у соцмережі "Х" (колишній "Твіттер") боксерський інсайдер Майкл Бенсон. За його словами, Ломаченко вирішив повісити рукавички на цвях у віці 36 років.

Водночас сам спортсмен нічого не написав на своїй сторінці в Telegram, а його сторінка в Instagram недоступна для українців.

Василь Ломаченко неодноразово виграв чемпіонати світу в трьох вагових категоріях від напівлегкої до легкої.

Він є дворазовим олімпійським чемпіоном 2008 та 2012 років, а також дворазовим чемпіоном світу 2009 та 2011 років. Ще він є чемпіоном Європи 2008 року, чемпіоном світу серед юніорів 2006 року та чемпіоном Європи серед кадетів 2004 року.

За версією авторитетного журналу The Ring посідав перше місце у рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (2018—2019). У 2016 році він став найкращим боксером року за версією телеканалу HBO, а у 2017 році став боксером року за версією журналу The Ring, телеканалу HBO.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Олександр Усик завершив підготовку до реваншу з Тайсоном Ф’юрі і вже прибув до Саудівської Аравії, де 21 грудня відбудеться бій. У першому поєдинку Олександр роздільним рішенням суддів здолав Циганського короля.