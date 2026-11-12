Большие шкафы уже не в моде: как корейцы хранят вещи и освобождают место в квартире

Даже пространство возле холодильника становится местом для кухонных запасов

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В компактных южнокорейских квартирах вещи размещают вдоль стен до потолка, под кроватями и в узких нишах. Вместо больших гардеробов используют открытые штанги, модульные органайзеры и мебель со скрытыми отсеками, оставляя больше свободного пола.

Полки и штанги вместо широких гардеробов

Главный принцип – наращивать пространство для хранения вверх, а не вширь. Канал The Korean Calm объясняет, что для этого используют высокие книжные стеллажи, многоярусные модули, настенные панели с крючками и органайзеры на дверях. Полки над дверными проемами и верхняя часть стен тоже становятся полезной площадью, а одежду на вешалках размещают на открытых штангах.

Открытая штанга и высокие стеллажи помогают обойтись без отдельного гардероба/ Кадр с YouTube-канала Jachwinam

Кровать и диван с местом для вещей

Многофункциональная мебель позволяет обойтись без отдельного комода или дополнительного шкафа. В каркасе кровати предусматривают выдвижные ящики или подъемное основание: под матрасом хранят объемные зимние одеяла, постельное белье и сезонную одежду. Так спальное место одновременно служит вместительным закрытым отсеком.

Отсек под матрасом добавляет место для хранения без отдельного комода/Кадр с YouTube-канала Jachwinam

Такой же подход применяют к другой мебели. Под сиденьем дивана скрываются отделения для вещей, в полом пуфе – небольшой запас текстиля, а журнальный столик с подъемной столешницей открывает доступ к внутреннему контейнеру. Хранение встраивают в предметы, которые уже нужны в комнате, не занимая место на полу еще одним корпусом.

Поднимающаяся столешница открывает скрытый отсек, поэтому столик выполняет две функции Источник: Создано ИИ ("Телеграф")

Узкие тележки, вакуумные пакеты и компактные вешалки

На кухне используют даже небольшие промежутки между техникой и стенами. Туда задвигают узкие тележки на колесиках или выдвижные стеллажи для кухонной утвари и продуктовых запасов. В продаже есть модели шириной от 10 сантиметров. Многоярусные открытые полки также помогают разместить посуду, контейнеры и специи друг над другом.

Многоярусные кухонные стеллажи вмещают посуду, специи и продуктовые запасы/ Кадр с YouTube-канала Jachwinam

Объем мягких вещей уменьшают с помощью вакуумных пакетов: в них сжимают одеяла, постельное белье и сезонную одежду перед хранением. Для открытых штанг используют компактные или нескользящие вешалки. Внутри ящиков футболки и полотенца после складывания ставят вертикально, а не кладут высокими стопками – так видна каждая вещь и не приходится разбирать всю стопку.

Прихожая как отдельная зона хранения

Корейская прихожая – хен-гван – помогает оставлять повседневные вещи у входа. Обувь убирают во встроенный шкаф, для верхней одежды предусматривают крючки, для сумок – подвесы или корзину. Вместо невысокой открытой обувной полки используют высокие шкафы от пола до потолка, которые вмещают больше, не увеличивая занимаемую площадь. Обязательно оставляют до 10 см незакрытого пространства от пола для домашних тапочек или того, что нужно быстро обуть. При этом обувь прячется в этом пространстве и не мешает проходу.

Как сообщал "Телеграф", эксперты называют системы хранения на металлическом каркасе главным интерьерным трендом 2027 года. В маленькой спальне такая система может освободить место, которое массивный шкаф отнимает у кровати, рабочего стола и проходов, не жертвуя удобством.