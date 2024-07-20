Рус

Мер одного з міст на Одещині затриманий за рекет: про кого йдеться

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 20 липня 2024, 13:13

Йому загрожує 12 років ув’язнення

СБУ та Нацполіція затримала членів злочинної групи, яка займалася рекетом на території Одеської області. На чолі стояв голова міськради одного з міст регіону.

Про це повідомляє Служба безпеки України. Члени банди хотіли незаконно заволодіти місцевою базою відпочинку на узбережжі Чорного моря.

З цією метою вони змусили власницю бази відмовитись від половини корпоративних прав на неї, а на чолі поставили свого директора. Він почав шукати покупців.

Коли покупці знайшлися, злочинці планували забрати в неї останні 50% корпоративних прав, що залишилися. У разі відмови її погрожували облити кислотою.

"Для реалізації угоди мер залучив знайомого адвоката, а також підконтрольних реєстраторів та нотаріусів. Саме вони мали переоформити "віджату" турбазу на потенційних покупців", — йдеться у повідомленні.

Мер одного із міст був затриманий, коли отримував 30 тис. доларів США завдатку від покупців турбази. Йому повідомили про підозру в організації вимагання передачі права на майно з загрозою насильства над потерпілим, скоєним за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України).

Чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Фото: СБУ
Затримання мера одного з міст на Одещині
Фото: СБУ
Докази у справі про затримання мера

У місцевих пабликах повідомляють, що йдеться про затримання мера міста Білгород-Дністровського Віталія Граждана. Раніше писали лише про обшуки у міській раді, проте про затримання не йшлося.

Теги:
#Затримання #Рекет