На пляжі Одеси мало не побилися через собачку: подробиці (видно)

Причина неадекватної реакції чоловіка невідома

В Одесі виник черговий мовний скандал. Чоловік накинувся на жінку, яка розмовляла українською мовою.

Відео суперечки публікують у місцевих Telegram-каналах. Конфлікт виник на пляжі між відпочивальниками, але на якому саме невідомо.

Як повідомляють у мережі, на собаку чоловіка нібито нападав більший собака і намагався загризти. Жінка спробувала заспокоїти господаря собачки, але коли він почув українську мову, то почав поводитися неадекватно. Він почав хамити та показувати непристойні жести.

"Вали туди, звідки приїхала, тв**ь", — сказав він жінці.

Та встигла зняти лише шматочок словесної суперечки. Вона просила чоловіка й надалі показувати "одеську гостинність", але його відволікли інші відвідувачі пляжу. До речі, ніхто з присутніх не зробив грубіяну зауваження, принаймні на відео цей момент відсутній.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Одесі провели захід російською мовою, а дівчину, яка попросила перейти українською, просто вигнали. Після резонансу у суспільстві організатор спробував виправдатися та озвучив свою версію.