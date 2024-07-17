"До маразму доходимо": голова Одеської ОВА "знайшов винних" у мітингах проти відключень світла

На його думку, це робиться "для піару"

У деяких містах України відбулися мітинги через відключення світла. Влада Одеської області прокоментувала один із відповідних інцидентів у своєму регіоні.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що до їхньої організації нібито можуть причетні окремі депутати. На його думку, це робиться "для піару".

"Сьогодні вранці дізнаюся, що депутати однієї з партій у Чорноморську виводять мітинг людей, хоча у них все планово відключається. Виходять на вулицю та перекривають їх, вимагають дати більше (світла — Ред.) Розумієте, до маразму доходимо. Людей виводять, щоб піаритися. Якийсь депутат, наче, від партії "Довіряй справам". Для того, щоб зробити політичні моменти, він виводить людей", — сказав Кіпер.

Раніше ми писали, що член Координаційного комітету Ukraine Facility Platform, колишня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль дала прогноз щодо ситуації в енергетиці в Україні. Вона розповіла, коли покращиться ситуація зі світлом.

А також "Телеграф" повідомляв, що українцям розповіли про найгірший сценарій відключень світла.