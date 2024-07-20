Мэр одного из городов на Одесчине задержан за рэкет: о ком идет речь
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Ему грозит 12 лет тюрьмы
СБУ и Нацполиция задержала членов преступной группы, которая занималась рекэтом на территории Одесской области. В ее главе стоял глава горсовета одного из городов региона.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины. Члены банды хотели незаконно завладеть местной базой отдыха на побережье Черного моря.
С этой целью они заставили владелицу базы отказаться от половины корпоративных прав на нее, а во главе поставили своего директора. Он стал искать покупателей.
Когда покупатели нашлись, преступники планировали забрать у нее оставшиеся 50% корпоративных прав. В случае отказа ее угрожали облить кислотой.
"Для реализации сделки мэр привлек знакомого адвоката, а также подконтрольных регистраторов и нотариусов. Именно они должны были переоформить "отжатую" турбазу на потенциальных покупателей", — говорится в сообщении.
Мэр одного из городов был задержан, когда получал 30 тыс. долларов США задатка от покупателей турбазы. Ему сообщили о подозрении в организации вымогательства передачи права на имущество с угрозой насилия над потерпевшим, совершенным по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).
Мужчине грозит до 12 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
В местных пабликах сообщают, что речь идет о задержание мэра города Белгород-Днестровского Виталия Граждана. Ранее писали только об обысках в городском совете, однако о задержании речь не шла.