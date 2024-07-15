Автопарк на мільйони: колишній посадовець одеської митниці купив 5 елітних авто за перший рік війни

Ці авто сумарно коштують понад 10 млн гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки набуття необґрунтованих активів колишнім начальником відділу митного оформлення Одеської митниці. За результатами повної перевірки декларації за 2022 рік встановлено, що вартість сумнівних придбань перевищує 3,2 млн грн.

Протягом першого року повномасштабного вторгнення посадовець разом із родиною примудрився придбати 5 розкішних автівок загальною вартістю понад 7 млн грн. Про це повідомили у пресслужбі НАЗК.

До автопарку увійшли: MERCEDES-BENZ GLS 400 (2021 р.в.), MERCEDES-BENZ S 450 (2020 р.в.), AUDI A5 (2022 р.в.), AUDI A6 (2022 р.в.) та AUDI A4 (2022 р.в.). Наявні грошові заощадження та доходи родини не дозволяли здійснити такі коштовні покупки за рахунок законних джерел.

Що відомо про авто одного з колишніх начальників одеської митниці

Mercedes-Benz GLS 400 — це розкішний повнорозмірний SUV, який поєднує комфорт, потужність та інновації. Ціна на такий автомобіль в Україні стартує від 3 млн грн. Модель оснащена 3-літровим бензиновим двигуном потужністю 367 к.с. та здатна розганятися до 100 км/год за 6,2 секунди.

Mercedes-Benz S 450 — флагманський седан преміум-класу, який втілює найновіші технології та розкіш. Вартість цієї моделі на українському ринку починається від 3 млн грн. Автомобіль комплектується 3-літровим бензиновим двигуном потужністю 367 к.с.

Audi A5 — стильне купе, яке поєднує спортивний характер та елегантність. Ціни на цю модель в Україні стартують від 1,5 млн грн. A5 пропонується з різними двигунами, серед яких є як економічні дизельні, так і потужні бензинові варіанти.

Audi A6 — представницький седан бізнес-класу, який вирізняється передовими технологіями та комфортом. Вартість A6 на українському ринку починається від 2 млн грн. Автомобіль оснащується широким вибором двигунів та має просторий салон з високоякісними матеріалами оздоблення.

Audi A4 — компактний преміум-седан, який пропонує збалансоване поєднання динаміки та комфорту. Ціни на A4 в Україні стартують від 1,2 млн грн. Модель відома своєю надійністю та економічністю, особливо у версіях з дизельними двигунами.

НАЗК також встановило, що експосадовець митниці придбав MERCEDES-BENZ GLS 400 за ціною, нижчою за мінімальну ринкову. Матеріали справи передано до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для можливого звернення до суду щодо визнання активів екс-посадовця необґрунтованими та їх стягнення на користь держави.

Раніше "Телеграф" писав, що родина Балог накупила авто на 19 мільйонів гривень. Варто зазначити, що використання такого дорогого транспорту контрастує з офіційними доходами подружжя.