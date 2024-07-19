Стрілянина на "Привозі" в Одесі: вогонь відкрив поліцейський, фото та відео інциденту

У стихійному протесті брали участь десятки людей

Стало відомо, що під час зіткнення людей та поліції на одеському "Привозі" стрілянину відкрив поліцейський. Раніше в мережі повідомлялося, що постріл нібито здійснив чоловік, якого затримали співробітники ТЦК.

У мережі з’явилося нове відео інциденту. На Facebook-сторінці поліції Одеської області повідомили, що на одному з поліцейських під час сутички людей та правоохоронців розірвали форму. Після цього він "здійснив попереджувальний постріл у повітря".

Зазначається, що учасники інциденту перебувають у відділі поліції. На місце події направлено додатковий наряд поліції на чолі з керівництвом ВП №2 Одеського райуправління поліції №1.

За даними поліції, поліцейські переслідували "ймовірного порушника правопорядку" і біля ринку "Привоз" стався конфлікт за участю перехожих. Люди намагалися перешкодити поліцейським.

Як пишуть місцеві пабліки, правоохоронці нібито затримали чоловіка, який ухиляється від мобілізації та перебуває у розшуку. За іншою версією, чоловік не перебував у розшуку у базі, але поліцейські намагалися його затримати, а він поїхав. Повідомляється, що цей чоловік працює на "Привозі" та займається волонтерством. Захистити його вийшли десятки людей, виникла сутичка. Також у мережі з’явилося відео, як поліцейський, з якого зірвали одяг, бризнув газом прямо в обличчя однієї з жінок.

Увага! На відео є ненормативна лексика

Як повідомляв "Телеграф", у червні в Одесі сталася бійка між співробітниками ТЦК та медиками "швидкої".