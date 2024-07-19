У мерії на Одещині обшуки: ЗМІ пишуть про затримання мера, деталі "Телеграфа"

З’явилися перші подробиці

У міській раді Білгород-Дністровського Одеської області відбуваються обшуки. У ЗМІ з’явилася інформація, що мера Віталія Граждана затримали.

Згідно з даними джерел "Телеграфа", обшуки насправді проводяться. Однак про затримання наразі не йдеться.

Як повідомляє видання "Думська", на місці працює відділ "К" (по боротьбі з корупцією). При цьому видання опублікувало фотографію Віталія Граждана поряд із співробітником Служби безпеки України.

Фото: Думська

Віталій Граждан: що про нього відомо

Народився у місті Білгород-Дністровський. Нині йому 45 років. Одружений, виховує доньку.

Закінчив загальноосвітню середню школу №2 у Білгород-Дністровську. Також навчався в Одеському інституті Сухопутних військ.

З 2001 до 2005 року проходив навчання в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова за спеціальністю "Правознавство" та отримав кваліфікацію юриста.

У період з 1999 по 2009 рік Граждан проходив військову службу на посаді заступника командира роти з виховної роботи, начальником клубу частини у військовій частині А0664 у Білгород-Дністровську. Далі він працював слідчим військової прокуратури Болградського гарнізону, прокурором прокуратури та старшим прокурором військової прокуратури.

У 2015 році став депутатом Білгород-Дністровської міської ради (VII скликання) та головою постійної комісії з питань законності, регламенту, захисту прав громадян.

25 жовтня 2020 року Граждана було обрано міським головою міста Білгород-Дністровський.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у кількох регіонах України на митниці проводилися обшуки.