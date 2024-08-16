У побережья Одессы дымит корабль: что происходит (фото и видео)

Детали инцидента пока неясны

У побережья Одессы в пятницу, 16 августа, произошло задымление на корабле. В сети появились фото и видео дыма, который поднимается в небо с корабля в Черном море, это видно из Одессы.

Кадры публикуют местные паблики. Уточняется, что дымится зерновоз. Судя по фото и видео, с одной части судна в небо поднимается сильный дым.

На опубликованном видео, снятом с пляжа, где купаются люди и резвятся дети, видно сильный дым, который поднимается с корабля. Что стало его причиной, пока неясно. Никаких официальных сообщений об инциденте на момент публикации нет.

Как сообщал "Телеграф", в Одессе произошел скандал из-за отказа в установлении на здании школы №1 мемориальной доски в честь павшего защитника Украины. Из-за этого уже отстранили от работы директора заведения.

Также мы сообщали, что в Одессе от жизни в неблагоприятных условиях спасли пятерых детей. Дома у двух семей была антисанитария и абсолютное отсутствие банальных удобств для комфортного проживания. Вместо этого была грязь и мусор повсюду. Сейчас о детях забоятся специалисты.