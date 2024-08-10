Ще один павук наполохав одеситів: чи дійсно він отруйний, фото

В мережі активно обговорюють світлину

На тлі нашестя отруйних павуків, серед яких є дійсно небезпечні каракурти, тарантули та ангіопи, в Одесі помітили ще один вид. Користувачі мережі виклали фото, на якому нібито зображено небезпечного та отруйного павукоподібного — воронкового павука.

Фото опублікували одразу в кількох місцевих пабліках. Зауважили, що укус воронкового павука вражає нервову систему та викликає тяжку інтоксикацію, яка може призвести до смерті.

Проте у коментарях не погоджуються з тим, що павук аж настільки небезпечний. Користувачі мережі зауважують, що серед воронкових павуків чимало таких, що не несуть небезпеки людині, а павук, який зображений на фото взагалі не схожий на Сіднейського лейкопавутинного павука (Atrax robustus), який дійсно є одним із найбільш небезпечних.

Порівняйте самі. На фото ліворуч Сіднейський лейкопавутинний павук (Atrax robustus), а праворуч звичний для України Домовий павук (Tegenaria domestica).

На світлинах у пабліках, ймовірніше за все, саме Домовий павук. Також, це може бути павук-вовк. Ні перший, ні другий загрози для людини не несе.

Користувачі мережі зауважують, що такий павуків повно і просять адмінів перевіряти інформацію, перш ніж публікувати її.

Павук-домовик

Домовий павук або просто кімнатний павук дійсно належить до павуків з родини воронкових (Agelenidae), близький родич американського домового павука Tegenaria agrestis. Вид походить з Європи, але починаючи з 1600-х років був занесений на кораблях до Північної Америки. Надалі поширився по всьому світу.

Селиться в заростях квітів, купах деревини, де плете лійкоподібні тенета з павутини. Часто мешкає в людських будинках у темних місцях: у підвалах, шафах, гаражах, горищах, отворах у стінах, де йому зручно плести павутину. Уночі полює на комах. Зазвичай його виявляють, коли вмикають світло і павук тікає в пошуках укриття. Його укус для людини повністю безпечний.

Павук-вовк

В мережі також припустили, що на світлинах з Одеси — павук-вовк. Це ціла родина павуків, вони мандрівні мисливці або мешканці нірок середнього або крупного розміру, зазвичай мають темне забарвлення. Павутину не прядуть. Відомо близько 124 родів, які включають 2888 видів.

Оскільки вони залежать від камуфляжу для захисту, вони не мають кричущого вигляду, як у деяких інших видів павуків. Загалом, їх забарвлення відповідає середовищу проживання.

Павуки-вовки вводять отруту, якщо їх постійно провокують або при зустрічі з самцями в період спарювання. Симптомами їх укусів є набряк, слабкий біль та свербіж. Отрута цього виду не відноситься до небезпечних, але краще уникати провокації на напад.

До слова, раніше "Телеграф" публікував відео, на якому українці зафільмували моторошне нашестя отруйних павуків. Користувачі соцмереж на своїх городах бачили не один вид членистоногих.