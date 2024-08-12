Застрягли на колесі огляду під час тривоги та вибухів: в Одесі стався лячний інцидент на атракціоні (відео)

Попередньо, над містом працювала ППО

У понеділок, 12 серпня, в Одесі вдень люди під час повітряної тривоги застрягли на колесі огляду. В цей час працювала протиповітряна оборона (ППО) та лунали вибухи.

Відео з людьми та дітьми, які висіли в небі на атракціоні, вже публікують в мережі.

"У парку Шевченка люди застрягли на колесі огляду просто під час повітряної тривоги та вибухів. Плюс одна фобія в скарбничку в небі", — саме так підписав відео один з місцевих пабліків.

На кадрах чутно та видно, що жінка з дитиною нібито застрягла на самому піку колеса. Як раз в цей момент пролунав вибух.

"О Боже! Вибух. То ППО працює, на нас ще й ракети летять", — каже жінка на відео.

У коментарях в мережі під дописами люди зазначають, що, ймовірно, колесо не зламалось, воно просто зупиняється на пару секунд на піковій точці. Нібито раніше це було приблизно 3 хвилини.

Користувачі додають, що у повітряну тривогу деякі місця, а особливо людні, краще не відвідувати. А колесо мало зупинити свою роботу на час небезпеки та спустити людей.

Проте є користувачі, яких трохи повеселила ця ситуація.

Нагадаємо, що це не перший екстремальний інцидент на Одещині за добу. Адже в області горів великий склад з зерном. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

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