Недопалки на підлозі, бруд та бардак: в Одесі у горе-батьків забрали дітей, моторошні фото

Наразі діти перебувають під наглядом фахівців

В Одесі від життя в несприятливих умовах урятували п’ятьох дітей. Вдома у двох сімей була антисанітарія та абсолютна відсутність банальних зручностей для комфортного проживання. Натомість був бруд і сміття всюди.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла начальниця міської служби з прав дітей Юлія Нікандрова. За її словами, двоє дітей проживали зі своєю родиною у Київському районі Одеси, а ще троє – у Пересипському.

"Тяжкий робочий тиждень видається. Сьогодні разом із колегами — соцпрацівниками та правоохоронцями, врятували з небезпеки п’ятеро дітей. Двоє у Київському районі, троє – у Пересипському районі Одеси", — розповіла Нікандрова.

На опублікованих у пості фото видно, що у квартирах немає банальних умов для комфортного життя дітей. Там можна побачити серед абсолютного бардака дитячі речі, які також перебувають у неналежному стані.

Нікандрова зазначила, що нині діти перебувають під наглядом фахівців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Дніпропетровщині вітчим ґвалтував свою 6-річну падчерку. Усі свої дії він записував на відео.