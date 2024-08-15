Недопалки на підлозі, бруд та бардак: в Одесі у горе-батьків забрали дітей, моторошні фото
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Наразі діти перебувають під наглядом фахівців
В Одесі від життя в несприятливих умовах урятували п’ятьох дітей. Вдома у двох сімей була антисанітарія та абсолютна відсутність банальних зручностей для комфортного проживання. Натомість був бруд і сміття всюди.
Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла начальниця міської служби з прав дітей Юлія Нікандрова. За її словами, двоє дітей проживали зі своєю родиною у Київському районі Одеси, а ще троє – у Пересипському.
"Тяжкий робочий тиждень видається. Сьогодні разом із колегами — соцпрацівниками та правоохоронцями, врятували з небезпеки п’ятеро дітей. Двоє у Київському районі, троє – у Пересипському районі Одеси", — розповіла Нікандрова.
На опублікованих у пості фото видно, що у квартирах немає банальних умов для комфортного життя дітей. Там можна побачити серед абсолютного бардака дитячі речі, які також перебувають у неналежному стані.
Нікандрова зазначила, що нині діти перебувають під наглядом фахівців.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Дніпропетровщині вітчим ґвалтував свою 6-річну падчерку. Усі свої дії він записував на відео.