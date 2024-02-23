Угорщина заблокувала рішення ЄС до річниці вторгнення Росії в Україну: що відбувається

Офіційних заяв Будапешта поки не було

Угорщина продовжує блокувати рішення Європейського Союзу, пов'язані з Україною. Цього разу країна блокує спільну заяву країн ЄС до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це у соцмережі X повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк. За його словами, найімовірніше, очікується спільна заява трьох керівників інститутів Європейського Союзу (рада, комісія, парламент).

"Наразі Угорщина блокує спільну заяву ЄС з приводу другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — написав він.

Нагадаємо, голова Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що через Україну та Ізраїль може розпочатися Третя світова війна. Політик вважає, що для того, щоб запобігти такому сценарію, зараз потрібно уникнути ескалації бойових дій у цих країнах, щоб вони не поширилися на інші країни.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США почали замислюватися над впровадженням санкцій проти Угорщини та безпосередньо Орбана за спроби підірвати єдність Євросоюзу та НАТО. Саме таку ідею запропонував адміністрації президента США Джозефа Байдена голова комітету із закордонних справ Сенату Бен Кардін.