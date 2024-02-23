Венгрия заблокировала решение ЕС к годовщине вторжения России в Украину: что происходит

Официальных заявлений Будапешта пока не было

Венгрия продолжает блокировать решения Европейского Союза, связанные с Украиной. В этот раз страна блокирует совместное заявление стран ЕС ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом в соцсети X сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. По его словам, вероятнее всего, ожидается совместное заявление трех руководителей институтов Европейского Союза (совет, комиссия, парламент).

"В настоящее время Венгрия блокирует совместное заявление ЕС по поводу второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину", — написал он.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что из-за Украины и Израиля может начаться Третья мировая война. Политик считает, что для предотвращения такого сценария сейчас нужно избежать эскалации боевых действий в этих странах, чтобы они не распространились на другие страны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США начали задумываться над введением санкций против Венгрии и непосредственно Орбана за попытки подорвать единство Евросоюза и НАТО. Именно такую идею предложил администрации президента США Джозефа Байдена глава комитета по иностранным делам Сената Бен Кардин.