Всеєвропейський розкол: Західна та Східна Європа сваряться через недостатню допомогу Україні

Західній Європі не пробачать перемоги Росії у війні в Україні

Нездатність Європейського Союзу надати Україні потрібну військову допомогу – зокрема відправити один мільйон артилерійських снарядів – викликала справжній розкол між Західною та Східною Європою. Держави "старої Європи", схоже, не розуміють того, наскільки серйозна склалася ситуація – на відміну від держав Східної Європи, які розуміють, що можуть стати наступними після України.

Про це пише видання Bloomberg із посиланням на коментарі європейських високопосадовців. Видання зазначає, що Східна Європа налаштована доволі серйозно – там вважають, що якщо Україна програє війну, "Західній Європі цього не пробачать", європейський проєкт опиниться під загрозою, а довіру союзників один до одного буде втрачено надовго.

Бажання західноєвропейських країн купувати снаряди тільки у межах Євросоюзу значно загальмували постачання Україні необхідних ЗСУ артилерійських снарядів. Таку позицію підтримують Франція та низка інших країн Західної Європи – а те, що Кіпр та Греція поставили власні політичні інтереси вище за загальну справу та заблокували придбання снарядів у Туреччини, почало бісити східноєвропейські країни.

"Захід, схоже, не розуміє нагальності ситуації" – поскаржився один з посадовців.

Інший чиновник сказав виданню, що у разі перемоги РФ у війні в Україні його країна більше не буде купувати зброю у Франції. Натомість вона краще буде розвивати спільне оборонне партнерство з Україною, Британією та США – бо вони більш надійні союзники.

Схожі претензії у східноєвропейських країн до Берліна. Німеччина де-юре – один із найбільших донорів військової та фінансової допомоги Україні. Але де-факто занадто обережна позиція канцлера Олафа Шольца щодо передачі Україні далекобійних ракет Taurus викликала роздратування у східної Європи.

Щобільше, такий розкол може поставити під загрозу обрання генеральним секретарем НАТО Марка Рютте, нинішнього прем'єр-міністра Нідерландів. Хоча Рютте користується підтримкою багатьох членів Альянсу, його вважають креатурою саме Західної Європи, тому симпатії східноєвропейських країн схиляються до президента Румунії Клауса Йоханніса, якого хочуть висунути на цю посаду.

Раніше "Телеграф" розповідав що Європейський союз до кінця березня має намір передати Україні 170 тисяч снарядів. На цьому постачання боєприпасів не буде закінчено, обсяги допомоги ЄС має намір збільшувати.

Нагадаємо, чеський президент Петр Павел 17 лютого заявив, що його країна знайшла півмільйона снарядів калібру 155 мм, і ще 300 тис. снарядів калібру 122 мм, які вони зможуть переправити в Україну за кілька тижнів, якщо швидко знайдуть відповідне фінансування.

Своєю чергою високий представник з питань дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель зазначив, що офіційних обмежень для закупівлі снарядів за межами ЄС немає. Однак станом на сьогодні рішення про фінансування досі не прийняте.