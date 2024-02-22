"Гарантії безпеки" для України, F-16 та допомога на мільйони доларів: у Данії зробили кілька гучних заяв

Напередодні другої річниці з початку повномасштабної війни країна-партнер оголосила про нові заходи підтримки

У четвер, 22 лютого, влада Данії повідомила, що угода про "гарантії безпеки" для України діятиме 10 років з моменту підписання, а також погодила великий пакет військової допомоги. Влада країни виділила 1,7 мільярда крон, що еквівалентно 247,4 мільйона доларів США, а також пообіцяла скоріше передати літаки F-16.

Всі ці заяви були зроблені в четвер, і влада Данії звернулася до партнерів, щоб ті теж не тягнули з наданням допомоги для України. Прем’єр-міністр Метт Фредеріксен підкреслила, що її країна підтримуватиме Київ протягом наступних 10 років, повідомляє DR.

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Угода про "гарантії безпеки"

Прем'єр Фредеріксен та міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен оголосили, що "досягнули 10-річної угоди про безпеку з Києвом". Протягом цього періоду офіційний Копенгаген надаватиме Києву допомогу у військовій та інших сферах. Водночас, про факт підписання документа не повідомляється, ймовірно, його текст узгоджено, але ще не підписано.

"Це найсерйозніша ситуація у сфері безпекової політики з часів закінчення холодної війни. І данський уряд не може підкреслити, як важливо, щоб Україна отримала необхідний їй військовий потенціал. Якщо ми не стоятимемо разом, Україна не встоїть, і тоді потенційно не встоїть і Європа", ― сказала Фредеріксен.

Зазначимо, що раніше було відомо про підписання такого документа із трьома країнами. Першу історичну угоду було укладено з Великою Британією під час візиту прем’єр-міністра Ріші Сунака до Києва. 16 лютого Зеленський підписав документ про "гарантії безпеки" з Німеччиною та Францією.

Військова допомога Україні

Уряд Данії анонсував виділення 1,7 мільярда крон для Києва. Ця сума еквівалентна 247,4 млн доларів. З початку повномасштабної війни Данія надала Україні вже $4,8 млрд, з урахуванням останнього пакету.

Фредеріксен звернулася до західних партнерів із закликом якнайшвидше збільшити допомогу для Києва. Це важливо для України, яка бореться із російською агресією, і від цього залежить ситуація на фронті.

"Необхідно наголосити, що якщо вона (Україна) хоче досягти успіху на полі бою, великі обсяги мають надходити зараз. Саме в цьому контексті ми продовжуємо надавати подальші данські внески в надії, що більше країн зроблять те саме, не через 6 або 12 місяців, а зараз, коли потреба дуже, дуже велика", — заявила прем’єр Данії.

Данія намагатиметься швидше передати F-16

У міністерстві оборони Данії працюють "на повну потужність", щоб передати бойові літаки влітку 2024 року. Про це заявив голова відомства Троельс Лунд Поульсен.

Однак це стане можливим після виконання кількох умов. В України має бути достатньо навчених пілотів та персоналу. Також є питання до інфраструктури та логістики. Над цим зараз працює Міжнародна коаліція військово-повітряних сил на підтримку України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Італії висловилися щодо угоди про "гарантії безпеки". Там заявили, що документ не матиме юридичної сили, але все не так погано, як здається на перший погляд.