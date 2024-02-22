"Гарантії безпеки" для України, F-16 та допомога на мільйони доларів: у Данії зробили кілька гучних заяв
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Напередодні другої річниці з початку повномасштабної війни країна-партнер оголосила про нові заходи підтримки
У четвер, 22 лютого, влада Данії повідомила, що угода про "гарантії безпеки" для України діятиме 10 років з моменту підписання, а також погодила великий пакет військової допомоги. Влада країни виділила 1,7 мільярда крон, що еквівалентно 247,4 мільйона доларів США, а також пообіцяла скоріше передати літаки F-16.
Всі ці заяви були зроблені в четвер, і влада Данії звернулася до партнерів, щоб ті теж не тягнули з наданням допомоги для України. Прем’єр-міністр Метт Фредеріксен підкреслила, що її країна підтримуватиме Київ протягом наступних 10 років, повідомляє DR.
Угода про "гарантії безпеки"
Прем'єр Фредеріксен та міністр оборони країни Троельс Лунд Поульсен оголосили, що "досягнули 10-річної угоди про безпеку з Києвом". Протягом цього періоду офіційний Копенгаген надаватиме Києву допомогу у військовій та інших сферах. Водночас, про факт підписання документа не повідомляється, ймовірно, його текст узгоджено, але ще не підписано.
"Це найсерйозніша ситуація у сфері безпекової політики з часів закінчення холодної війни. І данський уряд не може підкреслити, як важливо, щоб Україна отримала необхідний їй військовий потенціал. Якщо ми не стоятимемо разом, Україна не встоїть, і тоді потенційно не встоїть і Європа", ― сказала Фредеріксен.
Зазначимо, що раніше було відомо про підписання такого документа із трьома країнами. Першу історичну угоду було укладено з Великою Британією під час візиту прем’єр-міністра Ріші Сунака до Києва. 16 лютого Зеленський підписав документ про "гарантії безпеки" з Німеччиною та Францією.
Військова допомога Україні
Уряд Данії анонсував виділення 1,7 мільярда крон для Києва. Ця сума еквівалентна 247,4 млн доларів. З початку повномасштабної війни Данія надала Україні вже $4,8 млрд, з урахуванням останнього пакету.
Фредеріксен звернулася до західних партнерів із закликом якнайшвидше збільшити допомогу для Києва. Це важливо для України, яка бореться із російською агресією, і від цього залежить ситуація на фронті.
"Необхідно наголосити, що якщо вона (Україна) хоче досягти успіху на полі бою, великі обсяги мають надходити зараз. Саме в цьому контексті ми продовжуємо надавати подальші данські внески в надії, що більше країн зроблять те саме, не через 6 або 12 місяців, а зараз, коли потреба дуже, дуже велика", — заявила прем’єр Данії.
Данія намагатиметься швидше передати F-16
У міністерстві оборони Данії працюють "на повну потужність", щоб передати бойові літаки влітку 2024 року. Про це заявив голова відомства Троельс Лунд Поульсен.
Однак це стане можливим після виконання кількох умов. В України має бути достатньо навчених пілотів та персоналу. Також є питання до інфраструктури та логістики. Над цим зараз працює Міжнародна коаліція військово-повітряних сил на підтримку України.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Італії висловилися щодо угоди про "гарантії безпеки". Там заявили, що документ не матиме юридичної сили, але все не так погано, як здається на перший погляд.