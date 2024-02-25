Всеевропейский раскол: Западная и Восточная Европа ссорятся из-за недостаточной помощи Украине

Западной Европе не простят победу России в войне в Украине

Неспособность Европейского Союза предоставить Украине необходимую военную помощь – в частности, отправить один миллион артиллерийских снарядов – вызвала настоящий раскол между Западной и Восточной Европой. Государства "старой Европы", похоже, не понимают того, насколько серьезная ситуация сложилась – в отличие от государств Восточной Европы, которые осознают, что могут стать следующими после Украины.

Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на комментарии европейских чиновников. Издание отмечает, что Восточная Европа настроена достаточно серьезно – там считают, что если Украина проиграет войну, "Западной Европе этого не простят", европейский проект окажется под угрозой, а доверие союзников друг к другу будет потеряно надолго.

Желание западноевропейских стран покупать снаряды только в рамках Евросоюза значительно затормозили поставки Украине необходимых ВСУ артиллерийских снарядов. Такую позицию поддерживают Франция и ряд других стран Западной Европы – а то, что Кипр и Греция поставили собственные политические интересы выше общего дела и заблокировали приобретение снарядов в Турции, начало бесить восточноевропейские страны.

"Запад, похоже, не понимает серьезности ситуации" – пожаловался один из чиновников.

Другой чиновник сказал, что в случае победы РФ в войне в Украине его страна больше не будет покупать оружие во Франции. В то же время она лучше будет развивать совместное оборонное партнерство с Украиной, Британией и США – потому что они более надежные союзники.

Сходны претензии у восточноевропейских стран к Берлину. Германия де-юре – один из самых больших доноров военной и финансовой помощи Украине. Но де-факто слишком осторожная позиция канцлера Олафа Шольца по поводу передачи Украине дальнобойных ракет Taurus вызвала раздражение у Восточной Европы.

Более того, такой раскол может поставить под угрозу избрание генеральным секретарем НАТО Марка Рютте, нынешнего премьер-министра Нидерландов. Хотя Рютте пользуется поддержкой многих членов Альянса, его считают креатурой именно Западной Европы, поэтому симпатии восточноевропейских стран склоняются к президенту Румынии Клаусу Йоханнису, которого хотят выдвинуть на этот пост.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Европейский союз до конца марта намерен передать Украине 170 тысяч снарядов. На этом поставки боеприпасов не будут закончены, объемы помощи ЕС намерены увеличивать.

Напомним, чешский президент Петр Павел 17 февраля заявил, что его страна нашла полмиллиона снарядов калибра 155 мм и еще 300 тыс. снарядов калибра 122 мм, которые они смогут переправить в Украину через несколько недель, если быстро найдут соответствующее финансирование.

В свою очередь, высокий представитель по вопросам дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что официальных ограничений для закупки снарядов за пределами ЕС нет. Однако по состоянию на сегодняшний день решение о финансировании до сих пор не принято.