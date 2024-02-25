Росію можуть запросити на саміт миру, але є нюанс: Єрмак назвав умову

На саміт миру запросять понад 160 світових лідерів

Росію можуть запросити на саміт миру для реалізації "Формули миру" президента Володимира Зеленського. Але вона зможе взяти участь тільки у другому саміті.

Про це під час форуму "Україна. Рік 2024" заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, зараз Україна працює над документом, який міг би стати результатом цієї першої зустрічі.

"Після першої зустрічі ми візьмемо певний час, щоб на основі нашої формули розробити спільний план, який буде передбачати відновлення і подолання криз, які створила ця війна", — зазначив Єрмак.

Керівник ОП підкреслив, що на другому саміті миру, можливо, буде представлений кінцевий план. За його словами, у цьому випадку на саміт запросять представників РФ.

"На другому саміті ми передбачаємо, коли цей план буде створено, разом, без посередників, відкрито, за участі всіх цих країн, які пройдуть з нами цей шлях, може бути така ситуація, що ми запросимо представників РФ, де їм буде представлений цей план. На той випадок, якщо той, хто на той час буде представляти країну-агресора, захоче припинити війну та повернутися до справедливого миру. Що ми розуміємо під справедливим миром — викладено у формулі миру", — пояснив Єрмак.

Нагадаємо, 15 січня стало відомо, що Україна та Швейцарія розпочинають підготовку до проведення глобального саміту миру на рівні лідерів. З цієї зустрічі й розпочнеться практична реалізація "Формули миру" президента Володимира Зеленського.