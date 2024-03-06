"Може бути найкращим способом": Британія придумала, як передати Украиїні заморожені активи РФ

Лондон пропонує Київу грощі РФ в якості позики

Велика Британія пропонує Україні позичити всі заморожені активи центрального банку Росії. Активи можуть бути використані як гарантія виплати репарацій, які Москва буде змушена сплачувати Київу після завершення війни.

Таку заяву зробив британський міністр закордонних справ Девід Камерон. Його слова наводить The Guardian.

"Є можливість використати щось на кшталт синдикованої позики чи облігацій, які використають заморожені російські активи як гарантію, щоб надати ці гроші українцям, знаючи, що ми їх відшкодуємо, коли Росія виплатить репарації. Це може бути найкращим способом зробити це. Ми прагнемо домогтися максимальної єдності G7 і ЄС у цьому питанні, але якщо ми не зможемо цього досягти, я думаю, нам доведеться рухатися вперед із союзниками, які хочуть вжити таких заходів", – сказав Камерон своїм колегам увечері 5 березня.

Кемерон сказав, що не вважає, що план облігацій якимось чином підірве репутацію лондонського Сіті.

Слід зазначити, что план Британії виявився більш радикальним, ніж у Євросоюзу. Той поки що обговорює надання Україні лише прибутків від заморожених активів, а не самих активів. Сума цього прибутку – $4 млрд на рік.

Окрім того, Кемерон вперше так детально відкрито говорив про передачу активів РФ.

У The Guardian зазначили, що план Лондона буде особливо корисним у випадку, якщо в Америці триватиме блокування надання Україні нового пакету допомоги.

Нагадаємо, що за два роки повномасштабної війни Брюссель так і не наважився на передачу заморожених активів Росії. Однак є прогрес у питанні передачі України прибутку від цих активів.

Днями президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала почати обговорення того, як за ці кошти можна почати спільні закупівлі зброї для ЗСУ.

Раніше "Телеграф" писав, що у Європі поки що не готові конфіскувати російські заморожені активи, але у Франції вже заговорили про те, що підтримують ідею запровадження податку на прибуток від них. Загальна сума може становити від 3 до 5 мільярдів євро на рік.