Зброя для ЗСУ коштом Росії: Бельгія вигадала нову схему допомоги Україні

Наразі Бельгія є найбільшим оператором заморожених російських активів

Бельгія готова фінансувати надання Україні військової допомоги у небачених раніше масштабах – на суму щонайменше 1,7 млрд євро. Але найцікавіше – зброя буде передаватися фактично коштом Росії, оскільки для фінансування Бельгія буде використовувати доходи від російських активів, заморожених країною.

Про це сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції 4 березня. За його словами, мова йде про фінансування українських оборонних контрактів.

"Бельгія задекларувала, що отримала у бюджет 1,7 млрд євро прибутку від російських активів. Частково ці кошти розподілені на підтримку українських біженців у ЄС. Частково Бельгія готова профінансувати українські потреби, зокрема оборонні", – сказав Шмигаль.

Наразі Бельгія є найбільшим оператором заморожених російських активів у вигляді інвестицій та цінних паперів – майже 200 млрд євро утримує бельгійська фінансова компанія Euroclear. Попри тимчасову відсутність механізму передачі Україні заморожених активів РФ, Бельгія наклала на доходи від активів податок на прибуток у розмірі 25%, з якого фінансує утримання українських біженців та допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Чехія знайшла за кордоном джерела сотень тисяч артилерійських боєприпасів, які необхідні Україні. За її планом доставити 800 тисяч снарядів країна зможе за лічені тижні. Однак для цього потрібна підтримка та фінансування інших країн.

Європейський Союз намагається зібрати 1,5 мільярда доларів на закупівлю артилерійських снарядів для України. Низка країн вже прилюдно заявила про підтримку ініціативи, тоді як інші держави, цілком можливо, будуть фінансувати закупівлі таємно.

Німеччина також приєдналася до фінансування закупівлі артилерійських снарядів для України, які знайшла Чехія. Міністерство оборони Німеччини заявило, що хоче покрити "значну частину" загальних витрат на придбання снарядів.