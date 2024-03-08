Швейцария разрешила конфисковать российские активы в стране: сколько денег можно будет получить

Швейцария заморозила около 9 миллиардов долларов российских государственных активов

В Швейцарии верхняя палата национального парламента 7 марта поддержала конфискацию замороженных активов российского террористического режима с последующей передачей Украине. Нижняя палата парламента еще в прошлом году одобрила эту инициативу.

Об этом сообщает France24. Швейцария заморозила 8,8 млрд долларов российских государственных активов, подлежащих конфискации.

21 депутат выступил за конфискацию, 19 были против, трое воздержались. Решение достаточно знаковое для страны, которая всегда высоко ценила осторожность в обращении с активами на хранении – Швейцария известна надежностью своих банков.

Правительство Швейцарии поддержало решение парламента и заявило о разработке соответствующего механизма. В частности, министр иностранных дел страны Игнацио Кассис сказал, что поскольку Россия нарушила международное право, она должна возместить нанесенный ущерб.

"Ведутся международные дискуссии по механизмам компенсации, и Швейцария принимает участие своими знаниями, своими навыками и всей своей историей в этой сфере", – отметил он.

Ранее "Телеграф" писал, что в Европе пока не готовы конфисковать российские замороженные активы, но во Франции уже заговорили о том, что поддерживают идею введения налога на прибыль от них. Общая сумма может составлять от 3 до 5 миллиардов евро в год.

Великобритания предлагает Украине ссудить все замороженные активы центрального банка России. Активы могут быть использованы в качестве гарантии выплаты репараций, которые Москва будет вынуждена выплачивать Киеву после войны.