Шольца вмовляють таємно віддати Україні Taurus: ЗМІ повідомили подробиці

Проблем з передачею ракет багато, а Шольц неадекватно реагує на будь-яке припущення про передачу Taurus Україні

Попри вперті заяви канцлера Німеччини Олафа Шольца про відмову надати Україні крилаті ракети Taurus, його все ж намагаються переконати змінити думку та відправити ракети непублічно. Серед інших над цим кулуарно працює міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Про це пише німецьке видання Der Spiegel. Посилаючись на власні джерела, видання пише, що Бербок таємно розробляє план, як Україні можна передати ракети, при цьому не перетинаючи так званих "червоних ліній" Шольца.

"Один із її варіантів виглядає так: німці передають Taurus британцям, які передають їх українцям, але зберігають контроль над розміщенням та цілями. Поки що міністру закордонних справ не вдалося досягти успіху у Шольца", – сказано у матеріалі.

Проблем з передачею ракет багато – наприклад, контроль над націлюванням та стрільбою. За версією того ж Шольца, це нібито неможливо без участі німецьких військових, а у повному обсязі розгорнути ракети можна буде тільки за допомогою Бундесверу. Але варіант з німецькими солдатами в Україні викликає у Шольца неконтрольовану істерику та хвилю заперечень, що Україна коли-небудь отримає Taurus.

"Тільки тоді крилата ракета зможе виявити свої якості: пролетіти під радарами супротивника, автоматично обігнути позиції ППО і, нарешті, вразити ціль із точністю менш як три метри… Як альтернативу Taurus можна було б використовувати в зменшеному варіанті — замість великих пакетів даних про місії в систему надходитимуть лише дані про цілі GPS. Однак у цьому випадку Україна використовуватиме високотехнологічну зброю не на повну силу", – резюмує видання.

Нагадаємо, що інші країни вже схвалили постачання далекобійної зброї до України. Наприклад, США передали ракети ATACMS, про постачання яких раніше публічно не повідомлялося. А Велика Британія минулого літа передала ракети Storm Shadow, дальність польоту яких понад 250 км. Крім того, Франція також передала далекобійні снаряди SCALP. Їхня дальність польоту на малій висоті понад 560 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що аналогом Taurus для Німеччини можуть стати ракети Vulcano GLR, однак у німецькому уряді поки що не обговорювали це питання. Ще одним альтернативним варіантом може стати замовлення озброєння Німеччиною для України у третьої сторони.