"Це червоні лінії": Шольц знову спробував виправдати своє небажання передавати Україні ракет Taurus

Німецький канцлер нагадав, що Німеччина і так на другому місці після США щодо постачання озброєння Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вкотре прокоментував своє небажання передавати Україні далекобійні ракети Taurus. Він заявив, що використовувати ці снаряди ЗСУ не зможуть без німецьких солдатів, а відправляти свої війська в Україну Німеччина не має наміру.

Про це німецький канцлер сказав під час парламентських дебатів у Бундестазі у середу, 13 березня, повідомляють AP та Euractiv. Він назвав свою позицію "розсудливістю" і попросив не плутати її зі слабкістю.

"Для мене не може бути й мови про постачання далекобійних систем озброєння, які можна розумно поставити лише в тому випадку, якщо вони припускають розміщення німецьких солдатів. Це червона лінія, яку я, будучи канцлером, не хочу переступати", — сказав Олаф Шольц.

Він додав, що ракети Taurus мають дуже далеку дію (500 км), через що можна втратити контроль над цілями, а Німеччина цього не може допустити. Шольц також нагадав, що Німеччина і без цього робить величезний внесок в оборону України, але при цьому кожне рішення потрібно додатково зважувати.

"Розсудливість — це не те, що можна назвати слабкістю, як це роблять деякі. Розсудливість — це те, на що мають право громадяни нашої країни", — сказав Шольц.

Нагадаємо, що інші країни вже схвалили постачання далекобійної зброї до України. Наприклад, США передали ракети ATACMS, про постачання яких раніше публічно не повідомлялося. А Велика Британія минулого літа передала ракети Storm Shadow, дальність польоту яких понад 250 км. Крім того, Франція також передала далекобійні снаряди SCALP. Їхня дальність польоту на малій висоті понад 560 км.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що аналогом Taurus для Німеччини можуть стати ракети Vulcano GLR, однак у німецькому уряді поки що не обговорювали це питання. Ще одним альтернативним варіантом може стати замовлення озброєння Німеччиною для України третьої сторони.