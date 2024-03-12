Знову за рибу гроші: Шольц вперто твердить про небажання віддавати Taurus Україні

Шольц апелює до того, що Німеччина і так надала Україні багато військової допомоги

Німецький канцлер Олаф Шольц продовжує де тільки можна заявляти, що Україна не отримає від Німеччини ракет Taurus. Його мовою це називається небажанням створювати "жодних оманливих очікувань".

Про це Шольц заявив під час спільної пресконференції з малайзійським прем'єр-міністром Анваром Ібрагімом у Берліні, повідомляє Укрінформ. Причому Шольц договорився до того, що заявив – використання ракет Taurus Україною нібито взагалі не є чимось виправданим.

"Щодо однієї системи озброєнь, з огляду на ефективність і спосіб застосування, вважаю, що її не можна використовувати безконтрольно, але участь німецьких військових не є виправданою, навіть з-поза меж України… Це моє завдання як канцлера, як глави уряду, висловлюватися точно і не створювати жодних оманливих очікувань. І мої відповіді, відповідно, є чіткими", – заявив він.

Втім німецький канцлер спробував апелювати до того, що Німеччина зараз є країною, яка у великих обсягах надає Україні фінансову та військову допомогу. Києву передали значну кількість озброєння та грошей.

"Загалом попередні й обіцяні поставки сягають 28 мільярдів євро або 30 мільярдів доларів. Це значна сума. Ми мобілізували все, щоб Україна отримала від нас необхідну підтримку – боєприпаси, артилерію, танки, протиповітряну оборону різних типів", – сказав він.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно Шольц вкотре виступив проти передачі Україні далекобійних ракет Taurus. Він назвав ще одну причину для відмови: для експлуатації Taurus потрібно залучити німецьких солдатів. Без цього, на думку Шольца, неможливо вести контроль за поставленим Києву озброєнням.

Західні ЗМІ вважають, що мета Шольца полягає в тому, щоб Україна якомога раніше погодилася на мирні переговори з Росією. Такий висновок можна зробити з небажання Шольца "йти ва-банк" заради України та передавати їй далекобійні ракети Taurus.